Chevrolet Vintage dá vida nova a carros clássicos da marca

Brasil - A paixão pelo antigomobilismo cresce em todo o Brasil, impulsionada por uma nova geração de colecionadores e de veículos neoclássicos, além de efemérides, como o centenário da General Motors no país. De olho neste mercado, a Chevrolet apresenta o Vintage, iniciativa que une emoção e autenticidade ao oferecer veículos históricos da marca com a supervisão e validação da engenharia.

O programa vai atuar em dois nichos estratégicos de veículos antigos: o da restauração, voltada à preservação máxima da originalidade, e o do restomod, que combina design clássico com tecnologias atuais para tornar os carros mais instigantes no uso cotidiano.

Os quatro primeiros modelos do Vintage foram revelados. O Monza 500 EF 1990 foi o primeiro carro nacional da Chevrolet com injeção eletrônica. O Omega CD 1994 foi um marco dos veículos de luxo. Os dois foram recuperados exatamente como saíram da fábrica, sendo que o Omega recebeu upgrade de motor com o exclusivo kit Irmscher 3.6L. Também fazem parte da leva um Opala caracterizado SS 1979 com motor 4.1L atualizado com injeção eletrônica que reforça o conceito restomod. A lista se completa com uma S10 Rally 2004, originalmente desenvolvida para o Rally dos Sertões e competições off-road, que agora foi adaptada para rodar no trânsito. Há um quinto representante em fase final de acabamento, o Kadett GSi 1992, que era um dos carros mais avançados e desejados de sua época.

Ao todo serão dez veículos ofertados em leilão, com participação presencial e virtual para que interessados de todo o país possam arrematar as unidades. O primeiro pregão acontece ainda em 2025 e será aberto com dois modelos. Parte do valor arrecadado será destinado a projetos sociais do Instituto General Motors (IGM).

A apresentação dos veículos foi realizada pelo presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, no Campo de Provas da Cruz Alta, em Indaiatuba (SP) – o maior e mais completo do hemisfério Sul. É ali que os carros do Vintage passam por validações dinâmicas após um processo minucioso de preparação, reforçando o diferencial do programa: todos os projetos são concebidos, supervisionados e validados pela engenharia da GM.

“Os clássicos da Chevrolet marcaram gerações e ajudaram a escrever a história da indústria automotiva nacional, além de estarem guardados na memória afetiva de milhões de brasileiros. Resgatar e transformar esses modelos em verdadeiras peças únicas de coleção, com todo o rigor e dedicação da nossa engenharia, é uma forma de honrar esse legado e, ao mesmo tempo, oferecer algo especial aos consumidores apaixonados e aos grandes entusiastas do antigomobilismo”, destacou o executivo.

Um novo patamar

O Vintage traz para o Brasil um novo conceito de curadoria: o de projetos chancelados pelo próprio fabricante, como já acontece em grandes mercados, a exemplo de Estados Unidos e Europa, onde tais automóveis são altamente cultuados.

No programa da Chevrolet, cada veículo ressignificado é único em diversos aspectos. Os projetos são definidos por um comitê especializado da empresa, a partir de ampla pesquisa histórica, e podem contar inclusive com profissionais que participaram de alguma forma do desenvolvimento original dos modelos. A execução fica a cargo de parceiros renomados, acompanhados pela engenharia da GM. Cada projeto demandou pelo menos um ano de trabalho minucioso até ser concluído.