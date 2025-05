Chevrolet lança versão do Spin com foco no público PCD

Brasil - A linha 2026 do Novo Spin chega com uma importante novidade: a adição de uma versão pensada para o público PCD (Pessoas com Deficiência). A nova configuração aposta no equilíbrio entre acessibilidade, conforto e praticidade, reunindo os atributos mais valorizados por esse perfil em um conjunto moderno, funcional e conectado.

Com câmbio automático, cinco lugares e amplo espaço interno, o modelo mantém as qualidades que fazem do crossover médio-compacto da Chevrolet um dos veículos com maior taxa de fidelização da marca no Brasil.

Entre os principais destaques estão a direção com assistência elétrica progressiva, bancos dianteiros com espuma de diferentes densidades, assento do motorista com ajuste de altura, volante multifuncional e bancos traseiros corrediços — soluções que favorecem a ergonomia da condução e facilitam eventuais adaptações veiculares, como comandos manuais ou rampas de acesso que acomodam o usuário junto à cadeira de rodas na região traseira, com total praticidade.

A nova versão de acesso do Spin também preserva o mais alto nível de conectividade da categoria, com painel digital configurável, sistema MyLink com tela de 11”, Wi-Fi nativo com antena amplificada e tecnologia OnStar, que oferece serviços de segurança, assistência e comandos remotos por meio do myChevrolet app. O motor 1.8 flex, recém-atualizado, proporciona até 11% mais eficiência energética, mantendo a confiabilidade e o desempenho reconhecidos deste propulsor.

“O público PCD sempre fez parte da jornada da Chevrolet em oferecer soluções que ampliem o acesso à mobilidade com conforto, segurança e tecnologia. Esta nova versão de acesso do Spin reforça esse compromisso, ao reunir as características mais requisitadas por esse perfil de consumidor. Mais do que atender a uma demanda de mercado, essa iniciativa reflete os valores da GM em relação à inclusão e à construção de um portfólio cada vez mais diverso e representativo”, afirma Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da Chevrolet.

Nova Versão do Spin e o Público PCD

O crescimento superior a 40% nas vendas do Spin nos últimos dois anos mostra a relevância do modelo e a excelente aceitação da atual geração, lançada em março do ano passado. O desempenho sólido comprova a versatilidade do crossover e sustenta a decisão de ampliar a linha com uma nova versão voltada ao público PCD.