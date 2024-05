Cascavelense vence prova do TN com chegada espetacular

A Turismo Nacional fechou a 3ª etapa da temporada 2024 com duas grandes corridas no domingo (26). Depois das quatro provas realizadas no último sábado, a categoria dos carros mais vendidos do Brasil acelerou novamente no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), com disputas onde os vencedores foi definido nos milésimos. Pela manhã, Ernani Kuhn segurou o líder do campeonato, Rafa Reis, para terminar na frente por 0s286. E a prova que concluiu a rodada no Oeste do Paraná teve um piloto da casa no topo do pódio. Em desfecho sensacional, Gui Sirtoli triunfou pela primeira vez com sua equipe própria, a GS Sports, depois de superar o tricampeão Juninho Berlanda somente na linha de chegada, por meros 0s017.

Há quase sete anos, em 28 de maio de 2017, Sirtoli foi o primeiro vencedor da Turismo Nacional, então correndo na categoria B. Agora, o cascavelense triunfou novamente em casa, na divisão principal, deixando para trás um dos grandes nomes da história da competição. Na classe B, os triunfos do dia foram novamente divididos entre João Cardoso (piloto que corre em dupla com Pedro Pinheiro) pela manhã e Daniel Nino — novo líder do campeonato Sprint — no período da tarde.

Guilherme Sirtoli vibrou com a forma como terminou um fim de semana marcante na carreira. “Só posso agradecer. Tive de montar essa equipe, achar as peças e encaixá-las. Nosso carro também é completamente novo. Saio daqui muito realizado, muito feliz. Não lembro de ter vivido outra chegada tão pegada assim. Foi uma corrida muito bonita e de grandes batalhas desde o começo. A concentração foi muito importante no final. Agora vamos por muito mais”, declarou o piloto.

Crédito: Divulgação