Carros da Nissan rodam o Brasil em pesquisa para a eletrificação

A partir desse mês, uma frota de veículos 100% elétricos da Nissan vai começar a rodar pelo Brasil com uma missão especial: contribuir para o Projeto de Pesquisa Avançada de Soluções de Eletrificação e Novas Tecnologias da marca japonesa no país. O objetivo é ir além dos testes desenvolvidos pelas equipes de Pesquisa & Desenvolvimento da Nissan e realizar avaliações em uso real, no dia a dia, em diferentes estados brasileiros, de tecnologias e equipamentos que a empresa adota em outros mercados.
Por isso mesmo, o carro escolhido para ser usado nessa fase da pesquisa é o Nissan Ariya, um dos modelos elétricos mais avançados da marca. As unidades, novas e importadas para o projeto, serão usadas como carros comuns por um grupo de concessionários e funcionários, e também em ações especiais da empresa. Essas unidades estão vindo para o país especificamente para os testes, não há previsão de vender esse SUV no país.
Assim, em vez de um ou dois carros em testes controlados e direcionados para avaliações pelas equipes de engenharia, haverá no país, de uma só vez, uma frota inteira em circulação, potencializando e dando agilidade na coleta de dados.
Para melhor avaliar diferentes configurações de equipamentos, tecnologias e conjuntos de trem de força, a frota do projeto contará com unidades novas de quatro versões diferentes da linha Nissan Ariya. Compõem o projeto as versões Engage com tração dianteira, Engage e-4ORCE (tração integral), Engage+ e-4ORCE (tração integral) e a topo de linha Platinum e-4ORCE (tração integral).
Esses veículos irão gerar informações valiosas no uso cotidiano, que serão acompanhadas por um grupo multidisciplinar da empresa. A expectativa é que o projeto contribua para disseminar e aumentar o conhecimento local sobre tecnologias avançadas e de eletrificação, auxiliando a Nissan na definição de seus passos futuros em termos de mobilidade elétrica, tecnologias de segurança e entretenimento no Brasil.
“Há anos reforçamos que a Nissan tem o compromisso de seguir inovando além do lado comercial da mobilidade elétrica no Brasil e, com esse projeto, mostramos mais uma vez que seguimos nesse caminho. Assim como fazemos mundialmente, aqui no país também pensamos em todo o ecossistema da eletrificação, com foco em buscar oportunidades para melhorar constantemente a experiência dos clientes e novas soluções tecnológicas que contribuam para a evolução de nossos produtos”, afirma Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.