Carros da Nissan rodam o Brasil em pesquisa para a eletrificação

A partir desse mês, uma frota de veículos 100% elétricos da Nissan vai começar a rodar pelo Brasil com uma missão especial: contribuir para o Projeto de Pesquisa Avançada de Soluções de Eletrificação e Novas Tecnologias da marca japonesa no país. O objetivo é ir além dos testes desenvolvidos pelas equipes de Pesquisa & Desenvolvimento da Nissan e realizar avaliações em uso real, no dia a dia, em diferentes estados brasileiros, de tecnologias e equipamentos que a empresa adota em outros mercados.

Por isso mesmo, o carro escolhido para ser usado nessa fase da pesquisa é o Nissan Ariya, um dos modelos elétricos mais avançados da marca. As unidades, novas e importadas para o projeto, serão usadas como carros comuns por um grupo de concessionários e funcionários, e também em ações especiais da empresa. Essas unidades estão vindo para o país especificamente para os testes, não há previsão de vender esse SUV no país.

Assim, em vez de um ou dois carros em testes controlados e direcionados para avaliações pelas equipes de engenharia, haverá no país, de uma só vez, uma frota inteira em circulação, potencializando e dando agilidade na coleta de dados.