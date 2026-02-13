Brasil - Com o aumento expressivo do fluxo de veículos nas estradas e nos centros urbanos durante o Carnaval, o risco de motoristas serem prejudicados por combustíveis fora de especificação também cresce. O ICL (Instituto Combustível Legal) alerta que fraudes de qualidade ainda são uma realidade no mercado brasileiro e podem causar desde perda de desempenho até a paralisação completa do veículo — um transtorno especialmente grave em períodos de viagem e alta demanda por assistência mecânica. Adicionalmente aos riscos de um possível produto contaminado e sem qualidade o consumidor necessita ficar mais atento para uma nova irregularidade relacionada a quantidade de produto.

Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em operações de fiscalização recentes, cerca de 15% a 20% dos postos autuados apresentaram algum tipo de irregularidade relacionada à qualidade e/ou quantidade dos combustíveis, com destaque para gasolina e etanol fora das especificações técnicas e identificação de chips nas bombas para enganar o consumidor quanto a quantidade de produto. Entre as fraudes de qualidade mais comuns estão a adulteração da gasolina com solventes, o excesso de etanol anidro acima do limite legal, a venda de etanol hidratado com alto teor de água e o diesel com contaminação ou fora do padrão de destilação, práticas que afetam diretamente motores, sistemas de injeção e consumo.

Período crítico

“O Carnaval é um período crítico porque o motorista muitas vezes abastece em postos que não frequenta no dia a dia, em rodovias ou cidades turísticas, e nem sempre tem referências sobre a procedência do combustível e a idoneidade do posto”, afirma Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal. “Combustível adulterado pode provocar falhas no motor, perda de potência, aumento de consumo e até a parada total do veículo, transformando um momento de lazer em um grande problema.”

Além do impacto imediato sobre o veículo, o ICL ressalta que as fraudes de qualidade e quantidade também geram concorrência desleal, prejuízos ao consumidor e perda de arrecadação para estados e União. Levantamentos do setor indicam que as adulterações de combustíveis ainda representam uma parcela relevante das infrações identificadas pela fiscalização, especialmente em períodos de maior consumo, como feriados prolongados.