Brasil - Com o aumento expressivo do fluxo de veículos nas estradas e nos centros urbanos durante o Carnaval, o risco de motoristas serem prejudicados por combustíveis fora de especificação também cresce. O ICL (Instituto Combustível Legal) alerta que fraudes de qualidade ainda são uma realidade no mercado brasileiro e podem causar desde perda de desempenho até a paralisação completa do veículo — um transtorno especialmente grave em períodos de viagem e alta demanda por assistência mecânica. Adicionalmente aos riscos de um possível produto contaminado e sem qualidade o consumidor necessita ficar mais atento para uma nova irregularidade relacionada a quantidade de produto.
Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em operações de fiscalização recentes, cerca de 15% a 20% dos postos autuados apresentaram algum tipo de irregularidade relacionada à qualidade e/ou quantidade dos combustíveis, com destaque para gasolina e etanol fora das especificações técnicas e identificação de chips nas bombas para enganar o consumidor quanto a quantidade de produto. Entre as fraudes de qualidade mais comuns estão a adulteração da gasolina com solventes, o excesso de etanol anidro acima do limite legal, a venda de etanol hidratado com alto teor de água e o diesel com contaminação ou fora do padrão de destilação, práticas que afetam diretamente motores, sistemas de injeção e consumo.
Período crítico
“O Carnaval é um período crítico porque o motorista muitas vezes abastece em postos que não frequenta no dia a dia, em rodovias ou cidades turísticas, e nem sempre tem referências sobre a procedência do combustível e a idoneidade do posto”, afirma Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal. “Combustível adulterado pode provocar falhas no motor, perda de potência, aumento de consumo e até a parada total do veículo, transformando um momento de lazer em um grande problema.”
Além do impacto imediato sobre o veículo, o ICL ressalta que as fraudes de qualidade e quantidade também geram concorrência desleal, prejuízos ao consumidor e perda de arrecadação para estados e União. Levantamentos do setor indicam que as adulterações de combustíveis ainda representam uma parcela relevante das infrações identificadas pela fiscalização, especialmente em períodos de maior consumo, como feriados prolongados.
Cuidados simples
Para reduzir os riscos durante o Carnaval, o ICL recomenda que os motoristas adotem cuidados simples, mas eficazes. Entre eles, priorizar postos de marcas conhecidas ou já utilizados anteriormente, desconfiar de preços muito abaixo da média regional, verificar se o posto exibe claramente informações obrigatórias, como CNPJ e origem do combustível, acompanhar o abastecimento, verificar se a bomba foi zerada, e guardar o comprovante de abastecimento, que é fundamental em caso de reclamação ou denúncia. Sempre que possível, o ideal é abastecer antes de pegar a estrada, evitando decisões apressadas em locais desconhecidos.
O ICL também orienta que, ao identificar sintomas como dificuldade na partida, engasgos, perda súbita de desempenho ou aumento anormal do consumo logo após o abastecimento, o motorista interrompa o uso do veículo, procure assistência técnica e registre denúncia junto à ANP ou aos órgãos de defesa do consumidor. Assim como se abastecer mais do que “cabe” no tanque, conforme definido no manual, é um indício de fraude de quantidade. Em algumas situações foi identificado fraudes de até 10% na quantidade, ou seja, o consumidor é roubado em 5 litros, em um abastecimento de 50 lts.
Em um período marcado por viagens, festas e deslocamentos intensos, a atenção à qualidade do combustível é um fator decisivo para garantir segurança, tranquilidade e um Carnaval sem imprevistos nas estradas.