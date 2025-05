‘Caravana cultural’ de trailers e motorhomes iniciou circuito inédito por cidades do Paraná

Uma inédita caravana de trailers e motorhomes percorrerá dezenas de cidades paranaenses ao longo de 2025, levando atrações gastronômicas, culturais, sociais e ambientais às comunidades locais. A primeira etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Circuito Costa Rica ocorrerá de 23 de maio a 1º de junho em 9 municípios da Costa Noroeste. O evento é promovido pela Expo Motorhome, maior feira de campismo e caravanismo realizada anualmente no mês de novembro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. “Em cada cidade, faremos um grande e festivo acampamento, mostrando como funciona o turismo sobre rodas e o estilo de vida desses aventureiros”, adianta o idealizador e presidente da Expo Motorhome, Alexandre Boff.

A primeira cidade a receber a caravana é Diamante do Norte, em 23 de maio. Os aventureiros permanecerão na Rua José Vicente, em frente à Prefeitura. Depois, irão se deslocar para Nova Londrina (24/5), Loanda (25/5), Marilena (26/5), São Pedro do Paraná (27/5), Porto Rico (28/5), Querência do Norte (dias 29 e 30/5), Icaraima (31/5) e Altônia (1º/6). Após, os veículos de recreação irão prestigiar eventos em Foz do Iguaçu e, posteriormente, em Ciudad del Este, no Paraguai, e Posadas, na Argentina. Participarão campistas que já estão na estrada há vários anos, desbravando as belezas naturais do Brasil, e também fabricantes de motorhomes, trailers, minitrailers e campers (equipamentos acoplados à caçamba de picapes). Dessa forma, os moradores terão a oportunidade de conhecer as tecnologias e todo o conforto interno de alguns dos modelos expostos. Ao todo, está prevista a participação de 20 veículos.

Os acampamentos ocorrerão em pontos estratégicos de cada cidade, como praça central, áreas próximas às prefeituras ou balneários, disponibilizando apresentações musicais e teatrais, bem como feira de artesanato. Além disso, experiências gastronômicas valorizarão a culinária regional. “A educação ambiental também receberá especial atenção por meio de plantio de árvores e palestras sobre correto descarte de resíduos e preservação dos espaços de camping e estacionamento”, acrescenta Simone Maria Nunes, proprietária da empresa Simples Marketing, Promoções e Eventos, responsável pelo planejamento e execução da caravana.

Infraestrutura

O Circuito Caminhos do Paraná contribuirá para fortalecer o turismo nas regiões pelas quais passará, garante o presidente da Adetur (Agência de Desenvolvimento Turístico) Rotas do Pinhão, Eros Tozetto. “Certamente haverá uma mobilização nacional e internacional, fortalecendo a identificação do caravanismo com o Paraná, um dos estados que mais investem em turismo no Brasil. O Circuito Caminhos do Paraná é uma nova iniciativa que incentiva os empresários a investirem em pontos de apoio aos caravanistas, ampliando a malha da infraestrutura e gerando novos empregos”, avalia Tozetto. Durante o ano, a expectativa é realizar o circuito em outras regiões turísticas, em datas a serem definidas: Rotas do Pinhão, Litoral Paranaense, Angra Doce e Campos Gerais.

Apoiadores

O Circuito Caminhos do Paraná – Circuito Costa Rica é realizado pela Expo Motorhome com o apoio das prefeituras das cidades abrangidas, do Instituto Água e Terra (IAT), Itaipu Binacional, Parquetec Itaipu, Secretaria Estadual do Turismo do Paraná e do Viaje Paraná. Contatos: (41) 99901-9200, com Simone Nunes (Coordenação). Para informações adicionais, acesse o site www.rvsummit.com.br/circuitocaminhosdoparana. Siga o Insta www.instagram.com/rvsummitinternacional/.

Quadro

Roteiro da 1ª Etapa do Circuito