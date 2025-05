Cada automóvel tem o catalisador ideal

Brasil - Para atender às normas ambientais, cada vez mais rigorosas, e garantir maior eficiência e desempenho, os veículos têm passado por avanços tecnológicos significativos, especialmente nos últimos anos. Com a presença de diferentes tipos de motorização, como os automóveis híbridos e a combustão, os catalisadores automotivos, responsáveis por reduzir até 99% das emissões de poluentes, também evoluíram para atender às novas demandas do setor. Nesse contexto, a Umicore, uma das principais fabricantes de catalisadores automotivos do mundo, explica qual é o catalisador ideal para cada tipo de veículo.

Seja em veículos a combustão ou híbridos (com motores a combustão e elétrico), o catalisador tem a função de converter gases poluentes, como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC), em substâncias inofensivas à saúde humana. “Essa transformação ocorre por meio de reações químicas no catalisador, que é revestido internamente com óxidos e metais nobres, como platina, paládio e ródio”, explica Miguel Zoca, Gerente de Aplicação de Produto da Umicore.

A diferença entre catalisadores para veículos híbridos e a combustão irá depender da tecnologia presente no motor do carro. “No caso dos MHEVs (Veículos Elétricos Híbridos Leves), o motor funciona de maneira similar aos veículos convencionais, mas com um sistema elétrico auxiliar. Assim, o catalisador pode ser o mesmo usado em carros tradicionais, com pequenas variações na quantidade de metais nobres, conforme a estratégia de calibração do motor”, conta o especialista.

Já os veículos híbridos com tração elétrica, como HEV e HEV Flex, ou com recarga externa (PHEV) também vão precisar de ajustes na quantidade de metais como ródio ou paládio, dependendo da estratégia de calibração e do funcionamento do sistema elétrico e de combustão interna.