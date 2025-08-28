BYD tem o carro elétrico mais rápido do mundo

A BYD vem quebrando recordes com frequência seja em números de vendas globais ou no volume de produção de carros eletrificados. E em agosto de 2025 não foi diferente: o título de veículo elétrico mais rápido do mundo foi dado ao Yangwang U9 Track Edition, por alcançar 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, estabelecendo um novo recorde global de velocidade para veículos elétricos.

Esse recorde foi estabelecido pelo piloto profissional alemão Marc Basseng, que também esteve ao volante no último recorde global de velocidade para veículos elétricos em 2024. Ao concluir o teste de alta velocidade para a Yangwang, ele declarou: “No ano passado, pensei que tinha chegado ao meu limite. Nunca imaginei que quebraria meu próprio recorde tão cedo, mas aqui estamos, na mesma pista, com novas tecnologias que tornaram isso possível”.

Pertencente à marca superesportiva premium Yangwang, o U9 Track Edition foi desenvolvido sobre a plataforma e4 e arquitetura DiSus-X do U9, porém essa versão traz a plataforma veicular de 1200V, a primeira de tensão ultra-alta produzida em escala mundial, além de um sistema de gerenciamento térmico otimizado para condições extremas.

Potência contínua e estabilidade em altas velocidades, duas combinações necessárias para quebrar um recorde mundial como esse. Para isso, a plataforma e4 comporta o primeiro sistema do mundo de quatro motores com propulsores de alto desempenho de 30.000 rpm para entregar potência máxima de 555kw (755 cv) por motor, o que resulta em uma potência combinada que supera os 3.000 cv. Esse conjunto confere ao veículo uma impressionante relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada, o que coloca ele na elite da indústria automotiva global.

Quatro motores

O sistema de vetorização de torque independente com quatro motores da plataforma e4 monitora continuamente a superfície da pista e ajusta o torque de cada roda em uma frequência ultraelevada, superando 100 interações por segundo. Isso significa que, mesmo em altas velocidades, o sistema garante controle absoluto da dirigibilidade do veículo, o que evita qualquer deslizamento ou perda de tração.