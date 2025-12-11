Brasil - Que a BYD é Top of Mind e uma das marcas queridinhas dos brasileiros todos já sabem. Mais do que palavras, os números comprovam: a BYD está cada vez mais próxima do objetivo de liderar o mercado até 2030. Segundo dados da Fenabrave, a marca acaba de assumir a quarta colocação no ranking de vendas de automóveis no varejo, com 8.355 carros emplacados e 9,77% de participação de mercado, superando montadoras tradicionais como Fiat, Honda e Toyota.

Ao somar as vendas de varejo e diretas, a BYD figura na 7ª colocação do ranking geral de carros de passeio, emplacando 9.726 unidades e com 5,34% de market share.

Os últimos acontecimentos reforçam que a BYD veio para, de fato, ficar no país. A marca atingiu 10 mil carros produzidos em Camaçari, na Bahia; teve uma estreia de grande sucesso no Salão do Automóvel de São Paulo e lançou oficialmente a marca premium Denza. Impulsionada pelo desempenho da Black Friday, a empresa registrou ainda um resultado inédito: foram mais de 16.500 pedidos, o melhor desempenho da sua história no Brasil.

Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Comercial e Marketing da BYD no Brasil, explica que esse é um marco sem precedentes da companhia no país, desde que iniciou a comercialização de veículos leves em território nacional, em 2022. “Jamais registramos um número tão expressivo de pedidos quanto no último mês, um resultado que não reflete apenas nossa força no mercado, mas a confiança do consumidor pela marca. O Brasil faz parte da nossa essência, e é ao lado dos brasileiros que estamos construindo um futuro melhor e transformando sonhos em realidade”, completa o executivo.

O Pavilhão de Exposições do Anhembi reuniu novos modelos e marcas que buscam se firmar na nova era da mobilidade eletrificada. Mas uma empresa segue na vanguarda desse movimento: a BYD. Enquanto concorrentes começam agora a acelerar suas estratégias no setor, a greentech mantém domínio consolidado. Em novembro, a marca emplacou 4.485 veículos e atingiu 62,27% de participação no mercado 100% elétrico. No segmento de híbridos, foram comercializadas 5.240 unidades, o equivalente a 28,16% do mercado.

Dolphin mini nas ruas

O primeiro veículo produzido na fábrica de Camaçari, na Bahia, não poderia ser outro que não o carro elétrico mais vendido e já considerado o favorito dos brasileiros. Eleito pela revista norte-americana Time como uma das melhores invenções de 2025, o BYD Dolphin Mini é o único veículo 100% elétrico a alcançar a marca de 50 mil unidades no país desde o seu lançamento, em 2024.