Brasil - A BYD do Brasil anuncia que o SUV híbrido plug-in BYD Song Plus será produzido no complexo fabril da marca em Camaçari (BA) ainda em 2026, mantendo, inicialmente, as mesmas configurações do modelo vendido hoje no mercado. A novidade faz parte da estratégia já prevista de fabricar localmente os modelos mais vendidos no país. O SUV será o quarto modelo produzido na fábrica, que já soma uma produção próxima de 20 mil veículos dos modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro nos pouco mais de 60 dias de operação.

A greentech segue investindo em ampliar suas fábricas na Bahia justamente para que a produção possa, em larga escala, atender à crescente demanda dos brasileiros por modelos como o Song Plus. A BYD esclarece que o modelo seguirá sendo ofertado no mercado internacional, apesar de ter sido substituído na China. A estratégia da marca no mercado chinês é diferente dos outros países por conta das especificidades de onde está a matriz.