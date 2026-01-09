Brasil - A BYD do Brasil anuncia que o SUV híbrido plug-in BYD Song Plus será produzido no complexo fabril da marca em Camaçari (BA) ainda em 2026, mantendo, inicialmente, as mesmas configurações do modelo vendido hoje no mercado. A novidade faz parte da estratégia já prevista de fabricar localmente os modelos mais vendidos no país. O SUV será o quarto modelo produzido na fábrica, que já soma uma produção próxima de 20 mil veículos dos modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro nos pouco mais de 60 dias de operação.
A greentech segue investindo em ampliar suas fábricas na Bahia justamente para que a produção possa, em larga escala, atender à crescente demanda dos brasileiros por modelos como o Song Plus. A BYD esclarece que o modelo seguirá sendo ofertado no mercado internacional, apesar de ter sido substituído na China. A estratégia da marca no mercado chinês é diferente dos outros países por conta das especificidades de onde está a matriz.
Produção Nacional do BYD Song Plus
“Seguimos construindo a marca que vai ser a líder de vendas no Brasil e estamos cumprindo uma agenda já prevista de nacionalizarmos a produção dos nossos best-sellers. Trazer o Song Plus para a Bahia é um movimento natural e, mercadologicamente falando, de total sentido para as nossas estratégias de longo prazo com o país. Cada vez mais aumentando a nossa gama de fornecedores brasileiros e gerando mais empregos e oportunidades regionalmente”, explica Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e marketing da BYD Auto.
A BYD seguirá divulgando ao longo de 2026 seus novos lançamentos e a regionalização da produção dos veículos da marca à medida que as obras avançam no complexo industrial de Camaçari.
BYD Aposta no Mercado Brasileiro
A BYD do Brasil segue apostando a longo prazo no Brasil, sempre orientada ao consumidor, para que todos os clientes tenham acesso cada vez maior a produtos de excelência e alta tecnologia a preços cada vez mais competitivos.