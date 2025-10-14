“O BYD Dolphin Mini figurar entre as melhores invenções do mundo é um marco que ultrapassa fronteiras. Esse reconhecimento da Revista Time confirma que inovação e acessibilidade podem andar juntas”, destaca Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Marketing e Comercial da BYD do Brasil. “O Dolphin Mini representa o futuro da mobilidade elétrica, produzido agora também em solo brasileiro, com a força e o talento do nosso país”, finaliza o executivo.

Os vencedores da Time’s Best Inventions são escolhidos entre todos os editores e correspondentes da revista no mundo, que avaliam os produtos em critérios como originalidade, eficiência, ambição e impacto.

O BYD Dolphin Mini entrou no seleto rol da renomada revista americana Time como uma das melhores invenções de 2025. A lista, que elenca as ideias e produtos mais inovadores do mundo, destaca na categoria “Transporte” o carro que já ultrapassou a marca de um milhão de unidades produzidas globalmente, é o veículo mais vendido do país da categoria, com diversos prêmios desde o lançamento no Brasil e o primeiro modelo 100% elétrico montado na fábrica de Camaçari (BA).

O modelo 100% elétrico que está ganhando o planeta, já conquistou os brasileiros e é sucesso absoluto. Desde sua chegada ao país, trazendo inovação, tecnologia e qualidade a um preço competitivo, o BYD Dolphin Mini já emplacou mais de 44 mil unidades. Além do Brasil, o modelo é o elétrico mais vendido na América Latina e já teve mais de 1 milhão de unidades comercializadas em todo o mundo.

O BYD Dolphin Mini foi apresentado desta forma ao entrar na lista das melhores invenções de 2025 da Time, na categoria Transporte:

“Se você é americano, seria perdoado se nunca tivesse ouvido falar da montadora chinesa BYD. Mas em grande parte do mundo, a empresa de veículos elétricos é um nome familiar. O BYD Seagull (chamado Dolphin Surf em alguns mercados) é o carro-chefe e mais barato da empresa, custando RMB 73.800 (cerca de US$10.300) no lançamento. É um hatchback compacto, cuja versão mais simples tem uma bateria de 30 kWh, motor de 55 kW, autonomia de 300 km e velocidade máxima de 130 km/h. O mundo quer um carro elétrico minúsculo? Parece que sim. Em junho, o milionésimo Seagull saiu da linha de produção. Ele foi lançado em 15 mercados europeus no início deste ano”.

A BYD

A BYD é líder global em carros movidos a nova energia – elétricos e híbridos plug-in. Há mais de 10 anos no Brasil, também se destaca pela produção de componentes eletrônicos, painéis solares e soluções de armazenamento de energia. A empresa opera fábricas em Campinas (SP) e Manaus (AM) e, em 2024, deu início à construção do Complexo de Camaçari, na Bahia, que irá abrigar o maior complexo fabril da companhia fora da Ásia. A BYD ainda é responsável pelo projeto do monotrilho da Linha 17 – Ouro do Metrô de São Paulo (Skyrail). Em 2024, a greentech vendeu 7 em cada 10 veículos elétricos e 1 em cada 4 híbridos no Brasil, conquistando a 10ª posição no ranking geral de vendas de carros de passeio no País. Com a missão de diminuir a temperatura da Terra em 1°C, a BYD é pioneira na transição para uma economia de baixo carbono, alinhando suas operações ao Pacto Global da ONU e liderando a revolução sustentável no setor automotivo.