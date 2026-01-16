Brasil - A fábrica da BYD em Camaçari retomou as atividades no dia 8, após um período de recesso iniciado no dia 20 de dezembro. Desde que foi inaugurada, no dia 9 de outubro, a fábrica já soma uma produção próxima de 18 mil veículos dos modelos Dolphin Mini, King e Song Pro.

“Obtivemos em 2025 uma produção extraordinária em Camaçari, conseguindo fechar o ano com quase 20 mil veículos produzidos. Isto é resultado de muito trabalho, foco e determinação em oferecer ao mercado brasileiro veículos eletrificados seguros e avançados tecnologicamente, produzidos em solo nacional pelas mãos de trabalhadores brasileiros”, destacou Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e Marketing da BYD Auto do Brasil.

A fábrica de Camaçari foi fundamental para que a BYD pudesse consolidar a sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro, tendo como principal diferencial em relação à concorrência justamente a produção local. “Rompemos barreiras, quebramos tabus em relação aos carros elétricos e ganhamos a preferência dos consumidores brasileiros. E nesta equação contar com uma fábrica do porte desta de Camaçari, que é a maior estrutura de produção automotiva do continente, fez toda a diferença”, explicou Baldy.