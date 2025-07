Brasil é finalista em concurso global de customização da Triumph Motorcycles

“Escolhi essa moto porque ela tem um caráter moderno, mas com espaço para expressar alma e identidade. O que torna uma moto verdadeiramente icônica é a fusão do DNA da marca com a alma do customizador. Para mim, essa construção carrega partes da minha própria história, além de elementos que extraio da arquitetura e da paisagem natural do Brasil. O mais importante era que, mesmo parada, a moto transmitisse uma sensação de movimento, de energia prestes a ser liberada. 90% da construção foi feita à mão, o que reflete profundamente minha autenticidade e tudo em que acredito no design. Como construí esta moto pensando em mim como piloto, foquei bastante no comportamento de pilotagem e na posição do corpo. Encurtei os garfos dianteiros e abaixei a traseira, criando uma sensação de velocidade e dinamismo, mesmo em baixas velocidades.” declara Teydi Shibuya

Baseada na Speed Twin 1200, a Gaijin exibe um tanque que estampa o mapa do Brasil de forma sutil e elegante, celebrando o orgulho nacional e prestando tributo ao eterno ídolo do automobilismo, Ayrton Senna , símbolo de ousadia e originalidade, valores que inspiram o projeto.

Representando o Brasil com ousadia e sofisticação, a Gaijin chama atenção pela estética elegante e agressiva. Destaques incluem o acabamento artesanal com pintura em escamas na carenagem, o vinco esculpido no tanque e a rabeta redesenhada, elementos que transmitem a sensação de velocidade mesmo com a moto parada.

A competição, que tem como tema “Ícones da Originalidade Britânica”, convida equipes Triumph de diferentes países a colaborarem com customizadores locais para criar versões exclusivas e artesanais das motocicletas Bonneville. Os cinco projetos selecionados vêm do Brasil, França, Itália, Tailândia e Reino Unido, todos trazendo interpretações autênticas da influência cultural britânica.

Brasil - A Triumph Motorcycles acaba de anunciar os cinco finalistas do Triumph Originals 2025, concurso global de customização da icônica linha Bonneville. Entre os selecionados está o Brasil , com a impressionante Gaijin, uma Speed Twin 1200 inspirada em uma café racer, que une sofisticação artesanal e alma brasileira, incluindo uma emocionante homenagem a Ayrton Senna em seu design. A motocicleta foi desenvolvida pela equipe da Shibuya Garage, renomado estúdio de customização localizado em São Paulo (SP).

Única Latina

A Gaijin é a única representante da América Latina na disputa e precisa do seu voto para conquistar o título de melhor customização do ano. Além do voto do público, os jurados: Quique Berna (Tamarit Motorcycles – Espanha), Ricardo Pessoa (Coolnvintage – Portugal), Kengo Kimura (Heiwa Motorcycle – Japão) e Steve Sargent (Triumph Motorcycles), também votarão novamente.

Criado para celebrar a customização e a cultura das Modern Classics, o Triumph Originals é uma vitrine global da criatividade e da originalidade de designers e preparadores de motos ao redor do mundo. Os modelos participantes são todos baseados na lendária família Bonneville, que carrega mais de 60 anos de tradição e evolução, combinando estilo britânico clássico com tecnologia e performance atuais.

Outros finalistas

Além do Brasil, estão na disputa projetos da França, Itália, Tailândia e Reino Unido, todos baseados em modelos Bonneville da Triumph e construídos por customizadores locais. As motos finalistas estão disponíveis para visualização com fotos e descrições no site da marca.

Agora, o público brasileiro tem um papel essencial nessa conquista. A votação está aberta até o dia 5 de agosto de 2025 no site oficial da marca através https://www.triumphmotorcycles.com.br. O resultado final será anunciado em 12 de agosto de 2025.

Foto: Divulgação

