Boreal, o novo SUV de alta tecnologia da Renault vai impressionar o Brasil

McLaren W1 domina neve e gelo em testes abaixo de zero

Brasil - As etapas em clima frio do programa de testes e validação do McLaren W1 foram concluídas no início de 2025. Elementos da atividade de desenvolvimento, que geralmente ocorrem em segredo, estão sendo compartilhados publicamente pela McLaren. O programa de testes em clima frio do protótipos do McLaren W1 aconteceu no Círculo Polar Ártico […]