Brasil - A BMW Motorrad inicia 2026 ampliando seu portfólio no país com o lançamento da nova BMW R 12 G/S. O modelo combina a herança clássica do motor boxer com tecnologias avançadas de segurança e pilotagem, reforçando o compromisso da marca com a excelência e a inovação no segmento de motocicletas premium.

Equipada com o tradicional motor boxer de 1.170 cm³, a nova BMW R 12 G/S entrega 109 cv a 7.000 rpm e 115 Nm de torque a 6.500 rpm, oferecendo performance nos mais diversos terrenos e respostas de acordo com cada um dos modos de pilotagem. O modelo também se destaca pelas suspensões ajustáveis, eixo cardã, ABS Pro, controle de tração dinâmico (DTC), assistente de troca de marchas e rodas raiadas de 21” e 17”, reforçando sua proposta aventureira.

A nova BMW R 12 G/S chega ao mercado brasileiro na cor branca, apresentada com preço de R$ 105.900.

Para celebrar o lançamento, a BMW Motorrad oferece condições exclusivas e especiais de pré venda, com taxas a partir de 0%, e com entrada de 60% e saldo em 24 meses, mais até 50% de desconto na compra do seu capacete novo da linha GS. E, se a motocicleta antiga entrar como parte de pagamento, ainda há uma supervalorização de até R$ 5.000.