Brasil - A BMW Motorrad inicia 2026 ampliando seu portfólio no país com o lançamento da nova BMW R 12 G/S. O modelo combina a herança clássica do motor boxer com tecnologias avançadas de segurança e pilotagem, reforçando o compromisso da marca com a excelência e a inovação no segmento de motocicletas premium.
Equipada com o tradicional motor boxer de 1.170 cm³, a nova BMW R 12 G/S entrega 109 cv a 7.000 rpm e 115 Nm de torque a 6.500 rpm, oferecendo performance nos mais diversos terrenos e respostas de acordo com cada um dos modos de pilotagem. O modelo também se destaca pelas suspensões ajustáveis, eixo cardã, ABS Pro, controle de tração dinâmico (DTC), assistente de troca de marchas e rodas raiadas de 21” e 17”, reforçando sua proposta aventureira.
A nova BMW R 12 G/S chega ao mercado brasileiro na cor branca, apresentada com preço de R$ 105.900.
Para celebrar o lançamento, a BMW Motorrad oferece condições exclusivas e especiais de pré venda, com taxas a partir de 0%, e com entrada de 60% e saldo em 24 meses, mais até 50% de desconto na compra do seu capacete novo da linha GS. E, se a motocicleta antiga entrar como parte de pagamento, ainda há uma supervalorização de até R$ 5.000.
“A chegada da nova BMW R 12 G/S marca mais um capítulo importante para a BMW Motorrad no Brasil. É um modelo que traduz a essência da marca ao combinar tradição, tecnologia e espírito aventureiro. Preparamos condições especiais de pré venda porque queremos que mais motociclistas vivam essa experiência premium desde o primeiro contato com a moto”, destacou Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil.
Produção
O início de produção da BMW R 12 G/S concluiu o ciclo de produção dos modelos previstos para 2025 na fábrica do BMW Group em Manaus. A chegada do novo modelo ao portfólio reforça o papel estratégico da operação manauara e a capacidade da planta de incorporar tecnologias de ponta com agilidade.
“Iniciar a produção da BMW R 12 G/S em novembro nos permitiu fechar 2025 em grande estilo. É um modelo que representa um avanço tecnológico e que coloca em evidência a maturidade da planta de Manaus. A equipe tem muito orgulho de produzir localmente uma motocicleta deste nível, reforçando nosso compromisso com qualidade e excelência industrial”, concluiu Alex Donatti, Diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.