BMW inicia pré-venda da Nova S 1000 RR

Brasil - Sonho de consumo entre 10 a cada 10 motociclistas fãs de motos esportivas, a nova BMW S 1000 RR já está em pré-venda no Brasil como modelo 2026. Moto mais potente da BMW Motorrad produzida no país, o modelo está repleto de novidades estéticas e mecânicas para melhorar ainda mais o seu desempenho. A nova BMW S 1000 RR é o segundo lançamento da marca no país este ano e novos modelos chegarão em breve.

Visualmente, o modelo parece uma moto de corrida apta para andar nas ruas. Os difusores de ar na dianteira ajudam na aerodinâmica em altas velocidades e proporcionam mais estabilidade em trechos sinuosos e em circuitos. As novas asas deixam a nova BMW S 1000 RR ainda mais esportiva, atraente e proporcionam até 37% de downforce a mais do que a antecessora. Além disso, as três opções de cores (Preta, Cinza Bluestone e Motorsport) realçam ainda mais as linhas agressivas do modelo.

Três versões

Disponível em três versões (RR, M Package e M Carbon), a nova S 1000 RR vem recheada de equipamentos de série. O Kit Chassi M, componente permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e amortecedor traseiro, está presente em todas as versões e permite uma configuração ainda mais refinada na busca pela performance extrema em pistas.

A ponteira de escapamento Akrapovic em Titânio e Fibra de Carbono também é item de série em todas as versões. Dentre as novidades, destacam-se o Punho do acelerador M com redução de 14° no curso em relação à antecessora e os Dutos de freio M com melhor arrefecimento, itens focados em melhorar a performance.

Na versão M Carbon, topo de linha do modelo, como o próprio nome já diz, os destaques são os componentes feitos com esse material nobre, que mescla resistência com leveza. Nela, paralamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e até mesmo as rodas são feitas de fibra de carbono.