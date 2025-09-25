BMW confirma produção da BMW R 1300 RT em Manaus

O evento acontece sábado e domingo, no Parque Capivari, um dos principais pontos turísticos de Campos do Jordão (SP). Com estrutura completa para lazer, shows, alimentação e exposições, o espaço será palco da apresentação da BMW R 1300 RT , além da vivência de experiências BMW Motorrad, apresentações musicais e ativações de parceiros.

São Paulo - Inovando mais uma vez, a BMW Motorrad confirma a produção nacional da BMW R 1300 RT na fábrica do BMW Group, em Manaus. O modelo, referência mundial em sofisticação e desempenho para viagens de longa distância, será apresentado pela primeira vez ao público durante o evento BMW Motorrad Fest, que este ano celebra os 102 anos da marca em grande estilo.

Apresentação da BMW R 1300 RT

A BMW R 1300 RT chega com avanços significativos em conforto, conectividade e desempenho, reafirmando seu lugar como ícone da categoria Touring. O modelo incorpora o novo sistema Dynamic Chassis Adaption (DCA), que ajusta automaticamente a suspensão dianteira e traseira conforme o terreno, a carga e o estilo de pilotagem, oferecendo duas alturas distintas para máxima estabilidade e controle. O painel TFT de 10,25 polegadas oferece navegação integrada e conectividade total com smartphone, enquanto o sistema de áudio e rádio transforma cada quilômetro em uma experiência sonora imersiva. Para garantir conforto aerodinâmico, o modelo traz defletores ajustáveis e para-brisa com ajuste elétrico, que se adaptam ao clima, à velocidade e à preferência do piloto, oferecendo proteção contra vento e ruído sem comprometer a visibilidade.

Desempenho e Condições Especiais

A BMW R 1300 RT combina potência e suavidade com seu motor boxer de 1.300 cm3 de cilindrada, entregando 145 cv a 7.750 rpm e 149 Nm de torque aos 6.500 rpm. A transmissão por eixo cardã e a embreagem hidráulica completam o conjunto ideal para quem vive a estrada. Disponível nas cores Triple Black e Blueridge Option 719, o modelo já está em pré-venda até 31 de outubro com condições especiais através da BMW Serviços Financeiros. Os clientes que adquirirem a motocicleta nesse período levam também um capacete exclusivo BMW.