BMW confirma chegada do novo Série 2 Gran Coupé

Brasil - A família de carros esportivos da BMW irá aumentar em breve com a confirmação da chegada do novo BMW Série 2 Gran Coupé, nas versões BMW M235 xDrive e BMW 220 Gran Coupé M Sport, com lançamento marcado para o início do segundo semestre deste ano. Totalmente novos, os modelos chegarão ao Brasil em julho e terão suas pré-vendas anunciadas em breve.

O novo BMW M235 xDrive reafirma a tradição da BMW de trazer sempre o que há de melhor em seu portfólio para os clientes do Brasil, unindo estilo e performance. Sua carroceria Gran Coupé é um dos destaques, dando ao modelo uma silhueta atraente e esportiva. Com 317 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h abaixo dos 5 segundos, o modelo mostra que além do visual, o desempenho também é digno de um esportivo com motor 2.0 de quatro cilindros em linha TwinPower Turbo. O BMW 220 M Sport também é equipado com motor 2.0, mas na especificação de 204 cv de potência. Mais detalhes técnicos sobre os modelos serão revelados em breve.