Audi confirma chegada do novo RS Q8 ao Brasil no fim do ano

A cabine do veículo oferece luxo, elegância e sofisticação. A ergonomia é assegurada com comandos e acessos à mão do motorista e passageiros, que viajam com conforto para até cinco ocupantes. O acabamento interno é feito em alumínio escurecido escovado, e o modelo oferece bancos esportivos RS em couro Valcona e desenho diamante. Os revestimentos misturam materiais nobres como couro e Alcantara, enquanto o teto possui revestimento em tecido preto. A soleira do porta-malas é em alumínio e há soleiras de porta com o logotipo RS.

O novo Audi RSQ8 entrega um visual esportivo e marcante, com linhas sinuosas e uma linha de cintura alta que traz imponência ao modelo. O remodelado para-choque dianteiro oferece entradas de ar marcantes, e uma ampla estrutura em favo de mel preto brilhante compõem a grade dianteira singleframe, onde cada célula individual agora é tridimensional, e que já apresenta o logotipo em 2D que integra a nova linguagem visual da Audi globalmente. Na traseira, as duas saídas de escape ovais são as primeiras características distintivas de um modelo RS. No novo Audi RS Q8, a Audi Sport colocou um difusor entre elas, que é dividido ao meio por um refletor, tornando a traseira ainda mais harmoniosa.

O modelo é equipado com motorização 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos a 6.000 rpm e 850 Nm de torque entre 2.300 e 4.500 rpm. A tração é quattro e a transmissão é Tiptronic de oito velocidades. O conjunto mecânico permite ao utilitário esportivo de alto luxo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 280 km/h (limitada eletronicamente), ou até 305 km/h (opcionalmente). Trata-se do motor à combustão mais potente já fabricado na história da Audi Sport . A partir de agora, o modelo passa a contar com freios de cerâmica de série.

Brasil - A Audi do Brasil anuncia o lançamento do novo RS Q8 , linha reestilizada da versão esportiva do utilitário de alto luxo da marca das quatro argolas. O modelo chega em versão única Performance, oferece desempenho impressionante e conta com uma extensa lista de equipamentos de segurança, tecnologia, conforto e conveniência.

Equipamentos

O novo Audi RS Q8 oferece uma ampla lista de equipamentos de série. Em relação aos itens de tecnologia e segurança, são oferecidos ACC e lane keeping assist (LKAS) com emergency assist; assistente de troca de faixa e trafego traseiro e exit warning; Audi Pre Sense dianteiro e traseiro; câmera 360°; faróis Full LED Matrix com com apresentação de luzes; Park assist plus com sensores estacionamento dianteiros e traseiros.

Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de 4 zonas; Audi Drive Select; Auto Hold; bancos super-esportivos com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação; espelho retrovisor interno com função antiofuscante automático; fechamento das portas servo assistido; Head-up display; Keyless entry; pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros; e teto solar elétrico panorâmico “Open Sky”.

O sistema de infoentretenimento conta com sistema de som Bang & Olufsen de 730W de potência com som 3D para os bancos dianteiros; MMI Navegação plus com MMI touch response; e Audi Virtual Cockpit Plus com Layout adicional RS.

Reforçando a estratégia de livre customização sem custos, vários pacotes podem ser adicionados gratuitamente para tornar o carro ainda mais único, exclusivo personalizável: Pacote RS Design Cinza com volante em Alcântara com costuras contrastantes em cinza, cintos de segurança com a borda em cinza e tapetes dianteiros com inscrição RS; Pacote RS Design Vermelho com volante em Alcântara com costuras contrastantes em vermelho, cintos de segurança com a borda em vermelho e tapetes dianteiros com inscrição RS; Pacote RS Design Azul com volante em Alcântara com costuras contrastantes em azul, cintos de segurança na cor azul e tapetes dianteiros com inscrição RS; e “Pacote óptico exterior em preto brilhante incluindo Audi Rings e capa do retrovisor na cor preta.

Além disso, o cliente poderá escolher, de forma livre e sem custo adicional, pinças de freio na cor azul ou vermelha; capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo; capa do espelho retrovisor externo em alumínio. Os opcionais com custo adicional são: pintura Audi Exclusive, assistente de Visão Noturna, faróis Digital MATRIX HD com Audi Laser Light, acabamento do painel em carbono, Capa do retrovisor em carbono, e pacote 305 km/h com pneus Pirelli P Zero Performance.