Audi A6 Sportback e-tron chega ao Brasil com tração traseira e mais aerodinâmico

A Audi do Brasil anuncia a chegada às concessionárias do inédito Audi Sportback A6 e-tron, o novo veículo 100% elétrico da marca no País. O modelo é o segundo da fabricante construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE), uma nova arquitetura desenvolvida especificamente para veículos elétricos, com foco no desempenho e dinâmica de condução. Além disso, o modelo inaugura por aqui os Audi Rings traseiros iluminados e possui um coeficiente de arrasto aerodinâmico (Cd) de 0,21, tornando-se o carro mais aerodinâmico da história da marca das quatro argolas e de todo o Grupo Volkswagen.
O novo Audi A6 e-tron se torna o primeiro veículo com tração traseira oferecido no mercado brasileiro pelas quatro argolas. O veículo possui ainda uma bateria de 100 kWh com autonomia total de 445 quilômetros, segundo dados do Inmetro, e oferece carregamento de 10% a 80% em apenas 21 minutos em carregamento DC de 270 kW. O modelo oferece garantia de 4 anos para o veículo, e 8 anos para a bateria, sendo oferecido em versão única A6 Sportback e-tron Performance Black na rede com mais de 40 concessionárias da marca no País, por R$ 649.990,00.
“O Audi A6 e-tron chega para quebrar barreiras e criar paradigmas sobre o que é pilotar um veículo 100% elétrico. Design, tecnologia, segurança e dinâmica de condução se reúnem nesse modelo para oferecer uma experiência ao volante totalmente inédita e especial”, destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.
“Estamos passando por uma renovação completa de nosso portfólio de veículos e o inédito Audi A6 Sportback e-tron chega para ampliar a nossa segunda geração de modelos 100% elétricos, que já conta por aqui com os modelos Q6 e-tron, Q8 e-tron, e-tron GT e RS e-tron GT. Queremos aumentar a nossa participação no disputado mercado de veículos premium elétricos e o A6 Sportback e-tron tem atributos de sobra para isso”, afirma Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.
Visual marcante
O novo Audi A6 e-tron adota a nova linguagem visual de design da marca das quatro argolas, onde os vincos afilados e retos foram suavizados, dando espaço para linhas mais fluídas e orgânicas. Essa nova arquitetura de design, que estreou no Brasil com o Q6 e-tron e foi adotada pela nova geração do Audi A5, lançada recentemente no País, encontra no inédito Audi A6 Sportback e-tron uma harmonia perfeita entre forma e função – não por acaso, o modelo é o mais aerodinâmico da história da fabricante.
Na dianteira, vincos discretos emolduram o capô de caimento sutil, enquanto os faróis com desenho afilado oferecem iluminação em LED Matrix com oito opções de assinaturas digitais. A porção meridional recebe uma ampla grade frontal, com vazamentos sutis e uma ampla tomada de ar emoldurada em preto brilhante, oferecendo uma mistura de esportividade e discrição.
Na lateral, as linhas fluídas e aerodinâmicas, com o caimento gradativo do teto em direção à coluna traseira, garantem ao modelo o legítimo design Sportback. O acabamento em preto brilhante aparece nos retrovisores, moldura das janelas e parte inferior das portas, em sintonia com as maçanetas embutidas e as rodas Audi Sport de 21 polegadas.
Na traseira, as lanternas Full-LED interligadas oferecem animações de luzes, enquanto o novo Audi Rings iluminado – inédito no Brasil – confere personalidade e presença marcante ao modelo.