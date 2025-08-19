Audi A6 Sportback e-tron chega ao Brasil com tração traseira e mais aerodinâmico

A Audi do Brasil anuncia a chegada às concessionárias do inédito Audi Sportback A6 e-tron, o novo veículo 100% elétrico da marca no País. O modelo é o segundo da fabricante construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE), uma nova arquitetura desenvolvida especificamente para veículos elétricos, com foco no desempenho e dinâmica de condução. Além disso, o modelo inaugura por aqui os Audi Rings traseiros iluminados e possui um coeficiente de arrasto aerodinâmico (Cd) de 0,21, tornando-se o carro mais aerodinâmico da história da marca das quatro argolas e de todo o Grupo Volkswagen.

O novo Audi A6 e-tron se torna o primeiro veículo com tração traseira oferecido no mercado brasileiro pelas quatro argolas. O veículo possui ainda uma bateria de 100 kWh com autonomia total de 445 quilômetros, segundo dados do Inmetro, e oferece carregamento de 10% a 80% em apenas 21 minutos em carregamento DC de 270 kW. O modelo oferece garantia de 4 anos para o veículo, e 8 anos para a bateria, sendo oferecido em versão única A6 Sportback e-tron Performance Black na rede com mais de 40 concessionárias da marca no País, por R$ 649.990,00.

“O Audi A6 e-tron chega para quebrar barreiras e criar paradigmas sobre o que é pilotar um veículo 100% elétrico. Design, tecnologia, segurança e dinâmica de condução se reúnem nesse modelo para oferecer uma experiência ao volante totalmente inédita e especial”, destaca Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.