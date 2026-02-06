Brasil - O supercarro Aston Martin Valhalla fez sua estreia no Brasil. O modelo, com produção limitada a 999 unidades, foi apresentado aos clientes ainda em janeiro no showroom da Aston Martin São Paulo. As entregas do Valhalla para todo o mundo foram iniciadas no fim de 2025 (conforme já era previsto por ocasião da apresentação do carro em dezembro de 2024) e a chegada da primeira unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber este lançamento mundial da Aston Martin. Dez unidades já estão alocadas para clientes brasileiros e chegarão até o fim de 2026.

O Valhalla apresentado durante o fim de semana é pintado na cor Verdejant Jade e tem interior configurado na combinação de cores denominada Forest Green. O modelo possui trem de força híbrido com 1.079 cv de potência, obtidos a partir da combinação de motor V8 biturbo de 4,0 litros de 828 cv e três propulsores elétricos (dois montados no eixo dianteiro e um integrado à nova transmissão DCT de 8 velocidades, que envia a tração para o eixo traseiro) que somam 251 cv. Os 1.079 cv do conjunto propulsor permitem um toque máximo de 1.100 Nm e aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos. A velocidade máxima é de 350 km/h. A transmissão híbrida de dupla embreagem tem 8 velocidades e é equipada com diferencial traseiro eletrônico acionado hidraulicamente.

Tecnologia da F1

Combinando as metodologias e tecnologias voltadas para o desempenho da Fórmula 1, um design espetacular e uma dinâmica de direção extraordinária, o Valhalla é pioneiro em vários sentidos: é o primeiro supercarro com motor central e o primeiro híbrido plug-in de produção em série da Aston Martin, entregando à marca o primeiro veículo de produção com capacidade de autonomia elétrica dedicada. É também o primeiro Aston Martin a usar um motor V8 biturbo de 4 litros feito sob medida – o motor V8 de maior desempenho já instalado em um Aston Martin – e o primeiro a usar a nova transmissão de dupla embreagem e 8 velocidades da fabricante, que incorpora um motor elétrico e um diferencial traseiro eletrônico (E-diff).

A estreita colaboração com a Aston Martin Performance Technologies (AMPT) – o braço de consultoria da Aston Martin Aramco Formula 1 Team – em dinâmica, aerodinâmica e materiais trouxe uma dimensão extra de conhecimento e habilidades ao design e desenvolvimento do Valhalla. Esta contribuição ajudou a Aston Martin a ultrapassar os limites da engenharia e desempenho dos supercarros para entregar um carro que brilha na estrada e arrepia nas pistas.

A aerodinâmica ativa aprendida com o revolucionário Aston Martin Valkyrie gera mais de 600 kg de downforce. Este número é alcançado a 240 km/h (149 mph) e depois mantido até a velocidade máxima de 350 km/h (217 mph), o que reduz gradualmente o ângulo de ataque das asas dianteiras e traseiras para “sangrar” o excesso de força descendente conforme a velocidade aumenta, mantendo assim o equilíbrio aerodinâmico consistente para máxima confiança do motorista.

Eletrônica integrada

A sofisticada eletrônica integrada de controle dinâmico do veículo (IVC) monitora a suspensão, a frenagem, a direção, a aerodinâmica ativa e os sistemas de trem de força para alcançar o desempenho ideal e a conexão do motorista em todas as situações. Trabalhando em harmonia com os quatro modos de direção selecionáveis pelo motorista do Valhalla, o IVC molda continuamente o caráter dinâmico do carro, monitorando o comportamento do veículo e as demandas do motorista. Com uma calibração precisa, este sistema proporciona uma experiência de condução orgânica e natural, a fim de alcançar novos patamares de desempenho e envolvimento do motorista.