Brasil - O supercarro Aston Martin Valhalla fez sua estreia no Brasil. O modelo, com produção limitada a 999 unidades, foi apresentado aos clientes ainda em janeiro no showroom da Aston Martin São Paulo. As entregas do Valhalla para todo o mundo foram iniciadas no fim de 2025 (conforme já era previsto por ocasião da apresentação do carro em dezembro de 2024) e a chegada da primeira unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber este lançamento mundial da Aston Martin. Dez unidades já estão alocadas para clientes brasileiros e chegarão até o fim de 2026.
O Valhalla apresentado durante o fim de semana é pintado na cor Verdejant Jade e tem interior configurado na combinação de cores denominada Forest Green. O modelo possui trem de força híbrido com 1.079 cv de potência, obtidos a partir da combinação de motor V8 biturbo de 4,0 litros de 828 cv e três propulsores elétricos (dois montados no eixo dianteiro e um integrado à nova transmissão DCT de 8 velocidades, que envia a tração para o eixo traseiro) que somam 251 cv. Os 1.079 cv do conjunto propulsor permitem um toque máximo de 1.100 Nm e aceleração de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos. A velocidade máxima é de 350 km/h. A transmissão híbrida de dupla embreagem tem 8 velocidades e é equipada com diferencial traseiro eletrônico acionado hidraulicamente.
Tecnologia da F1
Combinando as metodologias e tecnologias voltadas para o desempenho da Fórmula 1, um design espetacular e uma dinâmica de direção extraordinária, o Valhalla é pioneiro em vários sentidos: é o primeiro supercarro com motor central e o primeiro híbrido plug-in de produção em série da Aston Martin, entregando à marca o primeiro veículo de produção com capacidade de autonomia elétrica dedicada. É também o primeiro Aston Martin a usar um motor V8 biturbo de 4 litros feito sob medida – o motor V8 de maior desempenho já instalado em um Aston Martin – e o primeiro a usar a nova transmissão de dupla embreagem e 8 velocidades da fabricante, que incorpora um motor elétrico e um diferencial traseiro eletrônico (E-diff).
A estreita colaboração com a Aston Martin Performance Technologies (AMPT) – o braço de consultoria da Aston Martin Aramco Formula 1 Team – em dinâmica, aerodinâmica e materiais trouxe uma dimensão extra de conhecimento e habilidades ao design e desenvolvimento do Valhalla. Esta contribuição ajudou a Aston Martin a ultrapassar os limites da engenharia e desempenho dos supercarros para entregar um carro que brilha na estrada e arrepia nas pistas.
A aerodinâmica ativa aprendida com o revolucionário Aston Martin Valkyrie gera mais de 600 kg de downforce. Este número é alcançado a 240 km/h (149 mph) e depois mantido até a velocidade máxima de 350 km/h (217 mph), o que reduz gradualmente o ângulo de ataque das asas dianteiras e traseiras para “sangrar” o excesso de força descendente conforme a velocidade aumenta, mantendo assim o equilíbrio aerodinâmico consistente para máxima confiança do motorista.
Eletrônica integrada
A sofisticada eletrônica integrada de controle dinâmico do veículo (IVC) monitora a suspensão, a frenagem, a direção, a aerodinâmica ativa e os sistemas de trem de força para alcançar o desempenho ideal e a conexão do motorista em todas as situações. Trabalhando em harmonia com os quatro modos de direção selecionáveis pelo motorista do Valhalla, o IVC molda continuamente o caráter dinâmico do carro, monitorando o comportamento do veículo e as demandas do motorista. Com uma calibração precisa, este sistema proporciona uma experiência de condução orgânica e natural, a fim de alcançar novos patamares de desempenho e envolvimento do motorista.
Ao dar a partida, o Valhalla seleciona o modo de direção Sport como padrão, com o motorista podendo alterar manualmente para “Pure EV”, “Sport+” e “Race” por meio de um botão rotativo no console central – um controle tátil, para máxima interação entre motorista e máquina. Cada modo tem sua própria combinação de configurações para o trem de força (incluindo vetorização de torque e integração de sistema híbrido), além de rigidez da suspensão, aerodinâmica ativa e calibração de direção para características de direção distintas. No modo EV puro, a tração é feita apenas pelos motores do eixo dianteiro, com autonomia de 14 quilômetros e velocidade máxima limitada a 140 km/h.
EV + SPORT
À medida que a bateria esgota seu estado de carga, o Valhalla muda automaticamente de EV para Sport, que aciona o motor V8 Twin-Turbo de 4,0 litros e dirige o modelo como um supercarro híbrido, combinando o torque instantâneo do eixo dianteiro eletrificado com a potência estimulante do V8. Alternando-se para Sport +, o Valhalla é maximizado para emoção dinâmica em estrada aberta. O modo Race tem tudo a ver com desempenho máximo, focado na pista de corrida e envolvendo a aerodinâmica ativa.
Nos modos EV, Sport e Sport+, a asa traseira ativa permanece retraída para manter a silhueta elegante do Valhalla. No modo Race, a asa traseira sobe 255 mm para máxima força descendente. Em conjunto com a asa traseira distinta e ativa, o Valhalla emprega uma asa dianteira ativa oculta, logo à frente do eixo dianteiro, um componente essencial para a forma como o Valhalla controla o ar no modo Race.
A asa dianteira ativa está configurada para minimizar o arrasto na sua posição padrão. Quando o modo Race é selecionado, a asa dianteira muda para o modo de força descendente máxima com amplitude total de movimento, incluindo uma função DRS automatizada quando o veículo determina que precisa dissipar a força descendente. Durante a frenagem, no modo Race, a asa traseira será acionada predominantemente como freio a ar, trabalhando em conjunto com a asa dianteira ativa para alterar o equilíbrio da pressão e garantir a estabilidade ideal ao proporcionar um desempenho de frenagem incrível.
MOTORES ELÉTRICOS
O trio de motores elétricos é alimentado por um sistema avançado de bateria de alto desempenho (HPB), projetado especificamente para uso em um trem de força híbrido do tipo plug-in focado no desempenho. Apresentando um sistema de resfriamento dielétrico ultraeficaz, a bateria combina a capacidade de implantar seu estado de carga para satisfazer demandas de energia frequentes e sucessivas com rápida absorção de energia e alta densidade de potência. Isto significa que numa condução vigorosa, todo o potencial de potência pode ser utilizado imediatamente, enquanto a desaceleração traz uma forte recuperação da energia. O sistema de resfriamento garante que cada uma de suas 560 células individuais sejam mantidas na temperatura ideal para garantir o fornecimento consistente de desempenho máximo.