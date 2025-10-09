Brasil - A Aston Martin tem o orgulho de anunciar o DB12 S. Tomando o DB12 como ponto de partida, o DB12 S se baseia na combinação pioneira de desempenho e acabamento ultraluxuoso, adicionando mais potência e ainda mais proeza dinâmica. Juntamente com mudanças externas marcantes e amplas melhorias internas, o DB12 S é o novo ápice do Super Tourer. A Aston Martin São Paulo já está recebendo encomendas do DB12 S Coupé e Volante (conversível), com previsão de entrega das primeiras unidades a partir do primeiro trimestre de 2026.
Juntando-se ao DBX S e ao Vantage S, o DB12 S é o mais recente a honrar a longa tradição da Aston Martin de aplicar o sufixo “S” à versão de maior desempenho de um modelo consagrado. Esse costume começou em 1953 com o carro de corrida DB3S. Exemplos mais recentes incluem a primeira e a segunda geração do Vanquish S (lançados em 2004 e 2016, respectivamente), os Vantage S V8 e V12, apresentados em 2011 e 2013, e o magnífico Rapide S de quatro lugares, também de 2013.
O coração do DB12 S é uma versão ainda mais potente do formidável motor V8 biturbo de 4 litros da Aston Martin. Agora com 700 cv a 6.000 rpm (um aumento de 20 cv) e 800 Nm entregues entre 3.000 e 6.000 rpm, o DB12 S proporciona aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 s e velocidade máxima de 325 km/h.
Mantendo esse espírito intensificado, o DB12 S apresenta um novo e distinto som do motor. O novo sistema de escapamento esportivo com quatro ponteiras de escape em aço inoxidável foi ajustado para acentuar as frequências do motor em todas as faixas de rotação, proporcionando maior profundidade e potência. Um sistema de escapamento opcional em titânio amplifica essa trilha sonora, intensificando ainda mais as frequências graves, médias e agudas, elevando o nível sonoro em 1,5 dB, além de reduzir o peso em 11,7 kg em comparação com o sistema de aço inoxidável.
As alterações na calibração do trem de força otimizaram o sistema Launch Control, reduzindo os tempos de troca de marchas em mais de 50% e contribuindo para uma melhoria de 0,1 segundo no tempo de 0 a 100 km/h, que agora é de apenas 3,4 segundos. Os engenheiros da Aston Martin aprimoraram ainda mais a calibração do pedal do acelerador, introduzindo uma sensação mais progressiva com um novo mapa de aceleração drive-by-wire específico para o S, para proporcionar ao motorista uma sensação ainda maior de conexão e controle.
Um amplo pacote de alterações no chassi visa um aumento proporcional na sensação de agilidade, conexão e precisão do motorista. Alterações no software dos amortecedores Bilstein DTX para melhorar o controle de rolagem funcionam em harmonia com uma barra estabilizadora traseira mais rígida e configurações refinadas de geometria de cambagem, convergência e cáster. A combinação dessas alterações proporciona melhorias na confiança e na sensação geral de agilidade.
Sensação natural e intuitiva
Ajustes adicionais na calibração da direção e no diferencial traseiro eletrônico (E-diff) permitiram que os engenheiros de chassis da Aston Martin ajustassem a conexão e a resposta para uma sensação ainda mais natural e intuitiva. Com a capacidade de usar mais aceleração no início da curva para máxima satisfação da entrada à saída, o DB12 S atinge um equilíbrio impecável, agilidade e estabilidade para máxima confiança e prazer de dirigir.
Outra atualização importante no DB12 S é a presença de freios de carbono-cerâmica (CCB) como equipamento de série. Oferecendo maior desempenho de frenagem e capacidade térmica, juntamente com uma redução significativa no peso não suspenso, os CCBs – 410 mm de diâmetro na dianteira e 360 mm na traseira – combinam resposta linear de frenagem e sensação consistente do pedal com excepcional resistência à fadiga. Eles também economizam 27 kg de peso não suspenso em comparação com os freios de aço, o que traz benefícios à qualidade de condução, à sensibilidade da direção e ao comportamento dinâmico de dirigibilidade.
Nova geração
O DB12 S também se beneficia da nova geração do sistema de controle de frenagem em curva (CBC, corner braking control) que otimiza a interação entre o Controle Integrado de Deslizamento do Freio e os módulos de Controle Integrado do Veículo. Uma função preditiva dentro do CBC permite que o carro mantenha a estabilidade durante a frenagem em curva, utilizando mais o poder de frenagem traseiro para manter a estabilidade em uma linha mais fechada da entrada da curva até o ápice.
Este sistema permite que o motorista freie mais tarde e, com estabilidade aprimorada, o sistema Integrated Brake Slip Control fornece vetorização de torque no eixo traseiro para proporcionar um comportamento previsível, preciso e consistente nas curvas em todos os ambientes de direção, desde estradas sinuosas, saídas de cruzamentos de rodovias em alta velocidade ou pilotagem em uma pista de corrida.
O Diretor de Desempenho de Veículos da Aston Martin, Simon Newton, afirma: “A tecnologia que introduzimos com o DB12 agora nos permite um escopo excepcional para explorar uma nova profundidade de caráter e capacidade dentro da mesma plataforma de veículo. Com o DB12 S, projetamos cuidadosamente uma série de mudanças que preservam os níveis característicos de refinamento, aumentam o desempenho do veículo e amplificam o envolvimento do motorista. Ao adicionar essa maior largura de banda dinâmica e de desempenho ao DB12 S, acreditamos que isso eleva o espírito Super Tourer a um novo nível emocionante.”
Visual marcante
Visualmente, o novo DB12 S reflete seu desempenho significativamente reforçado e sua sensação esportiva com um novo visual marcante. Começando pela dianteira, o DB12 S é identificado pelo novo divisor dianteiro de dois elementos e pelas novas lamelas do capô, cada uma desempenhando um papel funcional e estético.