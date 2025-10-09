Brasil - A Aston Martin tem o orgulho de anunciar o DB12 S. Tomando o DB12 como ponto de partida, o DB12 S se baseia na combinação pioneira de desempenho e acabamento ultraluxuoso, adicionando mais potência e ainda mais proeza dinâmica. Juntamente com mudanças externas marcantes e amplas melhorias internas, o DB12 S é o novo ápice do Super Tourer. A Aston Martin São Paulo já está recebendo encomendas do DB12 S Coupé e Volante (conversível), com previsão de entrega das primeiras unidades a partir do primeiro trimestre de 2026.

Juntando-se ao DBX S e ao Vantage S, o DB12 S é o mais recente a honrar a longa tradição da Aston Martin de aplicar o sufixo “S” à versão de maior desempenho de um modelo consagrado. Esse costume começou em 1953 com o carro de corrida DB3S. Exemplos mais recentes incluem a primeira e a segunda geração do Vanquish S (lançados em 2004 e 2016, respectivamente), os Vantage S V8 e V12, apresentados em 2011 e 2013, e o magnífico Rapide S de quatro lugares, também de 2013.

O coração do DB12 S é uma versão ainda mais potente do formidável motor V8 biturbo de 4 litros da Aston Martin. Agora com 700 cv a 6.000 rpm (um aumento de 20 cv) e 800 Nm entregues entre 3.000 e 6.000 rpm, o DB12 S proporciona aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 s e velocidade máxima de 325 km/h.

Mantendo esse espírito intensificado, o DB12 S apresenta um novo e distinto som do motor. O novo sistema de escapamento esportivo com quatro ponteiras de escape em aço inoxidável foi ajustado para acentuar as frequências do motor em todas as faixas de rotação, proporcionando maior profundidade e potência. Um sistema de escapamento opcional em titânio amplifica essa trilha sonora, intensificando ainda mais as frequências graves, médias e agudas, elevando o nível sonoro em 1,5 dB, além de reduzir o peso em 11,7 kg em comparação com o sistema de aço inoxidável.

As alterações na calibração do trem de força otimizaram o sistema Launch Control, reduzindo os tempos de troca de marchas em mais de 50% e contribuindo para uma melhoria de 0,1 segundo no tempo de 0 a 100 km/h, que agora é de apenas 3,4 segundos. Os engenheiros da Aston Martin aprimoraram ainda mais a calibração do pedal do acelerador, introduzindo uma sensação mais progressiva com um novo mapa de aceleração drive-by-wire específico para o S, para proporcionar ao motorista uma sensação ainda maior de conexão e controle.

Um amplo pacote de alterações no chassi visa um aumento proporcional na sensação de agilidade, conexão e precisão do motorista. Alterações no software dos amortecedores Bilstein DTX para melhorar o controle de rolagem funcionam em harmonia com uma barra estabilizadora traseira mais rígida e configurações refinadas de geometria de cambagem, convergência e cáster. A combinação dessas alterações proporciona melhorias na confiança e na sensação geral de agilidade.