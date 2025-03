A lenda está de volta como o ‘mini-supercarro’ elétrico

“Uma monstro dos ralis, dos drifts e das pistas adaptado para as ruas”: este poderia ter sido o resumo das especificações que nortearam o desenvolvimento e produção do Renault 5 Turbo 3E. Este veículo elétrico espetacular é o modelo feito para as ruas mais potente e mais performante já comercializado pela Renault, que representa o espírito da marca, sua paixão pela esportividade e as competições.

O Renault 5 Turbo 3E dá nova vida ao legado histórico dos modelos Renault 5 Turbo e Turbo 2 dos anos 80. Bastante procurados nos dias atuais pelos colecionadores, estes modelos icônicos marcaram uma época, devido à sua personalidade exuberante e espírito de inovação. Eles foram os primeiros modelos franceses equipados com um motor turbo a gasolina, uma tecnologia que a Renault tinha introduzido recentemente e com vitória na Fórmula 1. O currículo de premiações em ralis e em circuito é testemunho dos chamados “monstros das pistas” daquela época.

Mas o Renault 5 Turbo 3E representa mais que um simples “restomod” de um modelo icônico. Modernizado e agora elétrico, equipado com tecnologias inéditas, ainda mais exuberante e mais potente que seus precursores, ele reivindica uma nova categoria de veículos: os mini-supercarros. Assim como os “grandes”, ele conta com uma ficha técnica impressionante (540 cavalos, 0 a 100 km/h em menos de 3,5 segundos, superestrutura de carbono, etc.), sendo ao mesmo tempo personalizável de acordo com o desejo do cliente. Ele apresenta uma relação mínima entre comprimento/largura de 2,01, o que o coloca na liga dos supercarros, mas em um formato compacto de ‘hot hatch’.

Baseado em uma plataforma criada sob medida e adaptada às suas ambições e performance, o Renault 5 Turbo 3E (mini-supercarro) se posiciona entre o Renault 5 E-Tech elétrico (compacto urbano) e o Alpine A290 (compacto esportivo). Com ele, o grupo emprega a mesma receita utilizada com o trio de modelos Renault 5, Renault 5 Alpine e Renault 5 Turbo nos anos 80: a legitimidade e a ousadia da Renault associadas ao espírito das competições e o know-how da Alpine.

Outras forças foram incluídas para potencializar o projeto, como a Ampere, para a arquitetura eletrônica e de softwares, e a Mobilize, para a recarga bidirecional (V2L e V2G) e os serviços que permitem facilitar a vida dos clientes por meio da mobilidade elétrica: Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass e a função Plug & Charge. Alguns parceiros também trouxeram sua expertise e know-how em componentes-chave, como as rodas equipadas com motores elétricos e a superestrutura em fibra de carbono. Isso permite que o Renault 5 Turbo 3E tire total proveito da transformação do Renault Group propulsionada pelo plano estratégico Renaulution.