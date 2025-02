Veronese toma posse no Show Rural e defende mais investimentos em pesquisa

Cascavel - Em prestigiado acontecimento, a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) , deu posse à sua nova diretoria-executiva, quarta-feira (12), durante a programação do VI Encontro Paranaense de Entidades da Agronomia , no estande da AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel) , no Show Rural Coopavel.

A posse contou com as presenças do secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Engenheiro Agrônomo Natalino Avance de Souza; vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô; presidente do Confea, Engenheiro de Telecomunicações Vinicius Marchese Marinelli; vice-presidente da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Engenheira Agrônoma Lisiane Czech; presidente do CREA-PR e ex-presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari e o deputado estadual Fábio Oliveira.

No período da tarde, o presidente da FEAPR, Cesar Veronese, fez uma explanação do trabalho executado na última gestão e apresentou a programação de 2025 às entidades de classe da agronomia paranaense. Na oportunidade, a FEAPR recebeu a visita do prefeito de Londrina, Tiago Amaral e do deputado estadual Jairo Tamura. À noite, a posse festiva foi regada ao prato típico servido todos os anos na AREAC: a Ovelha no Buraco.