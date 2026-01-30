Cascavel e Paraná - Entre a colheita farta e o preço contido, o produtor de soja entra em 2026 com um dilema claro: vender agora ou esperar. No Oeste do Paraná, onde as lavouras confirmam produtividade elevada, a postura é de cautela quando o assunto é vendas futuras. Com um mercado que dá poucos sinais de reação e custos que seguem pressionando a margem, a decisão de travar vendas futuras tem sido adiada. “O produtor está mais defensivo”, resume o consultor em gerenciamento de risco da StoneX, Étore Baroni, ao analisar o cenário durante o Dia de Campo de Verão da Copacol, em Cafelândia. Na oportunidade, concedeu entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

Segundo Baroni, o ambiente global ajuda a explicar esse comportamento. A combinação de uma boa safra norte-americana, colhida no segundo semestre do ano passado, com o bom desempenho da produção brasileira e sul-americana em 2025 e 2026, forma um quadro de ampla oferta. “A gente vem de uma sequência de produções muito boas, tanto de soja quanto de milho. Isso limita bastante qualquer expectativa de grandes altas”, afirma Baroni. Na prática, o consultor projeta preços próximos aos atuais ao longo do ano, oscilando, conforme o período, entre R$ 115 e R$ 125 a saca.

Esse patamar, embora não empolgue, também não indica colapso. O diferencial da safra atual está no campo. A produtividade elevada, já observada nas primeiras áreas colhidas, contribui para sustentar a rentabilidade, mesmo sem avanços expressivos nas cotações. “O preço não deve surpreender, mas a produtividade ajuda a fechar a conta”, pondera Baroni. Ainda assim, o produtor segue resistente em fixar negócios antecipados, especialmente após anos consecutivos de queda nos preços.

A retração nas vendas, contudo, traz efeitos colaterais. Com uma safra grande e um volume significativo de soja ainda não comercializado, a pressão tende a se deslocar para a logística. O acúmulo de produto no primeiro semestre eleva custos de armazenagem e transporte, reduzindo a competitividade e, em muitos casos, afetando negativamente o preço recebido na origem. “Quando todo mundo vende ao mesmo tempo, o gargalo aparece. E isso pesa no bolso do produtor”, alerta o consultor.

No campo político e internacional, temas que frequentemente geram ruído no mercado, Baroni adota um tom pragmático. Questionado sobre eventuais impactos de posições do ex-presidente norte-americano Donald Trump em relação à Venezuela, ele é direto: o efeito, hoje, é praticamente nulo para o agronegócio brasileiro. “O que pode pesar mais à frente é a geopolítica de forma ampla, conflitos entre países. Mas, neste momento, o impacto no mercado interno é zero”, afirma.