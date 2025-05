Vazio sanitário da soja no Paraná começa em junho

Curitiba e Paraná - No final de abril, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) publicou a Portaria 1.271 com as datas dos períodos de vazio sanitário e o calendário de semeadura de soja referentes à safra 2025/26 para o Brasil. No Paraná, desde a safra 2023/24, o Estado foi segmentado em três regiões, com diferentes períodos para vazio sanitário e semeadura.

O vazio sanitário compreende o período de 90 dias corridos, durante o qual é proibido manter planta viva da oleaginosa em campo. A medida tem como objetivo combater a ferrugem asiática, doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, capaz de comprometer em até 90% a produção da soja. Sem plantas vivas em campo, o ciclo de vida do fungo é interrompido, reduzindo a incidência da doença.

FAEP

Em novembro de 2024, o Sistema FAEP promoveu um fórum técnico com objetivo de discutir a calendarização do vazio sanitário e da semeadura da soja no Paraná com os produtores rurais e cooperativas. O evento foi realizado em parceria com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, o Sistema Ocepar e o Mapa.