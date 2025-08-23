Vacina produzida por laboratório pode ter matado 200 animais

Cascavel e Paraná - Londrina – Reações adversas possivelmente ligadas ao uso da vacina Excell 10, contra clostridiose, podem ter causado a morte de quase 200 animais, o que levou o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a retirar de circulação os lotes 016/2024 e 018/2024 do produto fabricado pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários.

Segundo o Mapa, até agora foram registrados óbitos de 194 ovinos, 4 caprinos e 1 bovino. A notificação sobre a situação foi feita pela Agência de Defesa Agropecuária do Piauí em 12 de agosto. O Mapa analisou o caso e, em 13 de agosto, iniciou fiscalização após solicitar à empresa relatórios sobre a vacina.

Na sequência, houve inspeção no dia 14, em Londrina, no laboratório fabricante do produto; e, no dia seguinte, foi emitida ordem de apreensão cautelar das frações dos lotes (016/2024 e 018/2024) da Excell 10 na distribuidora que comercializou as unidades. O fabricante também foi intimado a apresentar o painel de distribuição da vacina em todo o país. A Dechra Brasil, então, comunicou, no dia 15, distribuidores e lojistas para suspender a venda dos lotes suspeitos.

A apreensão das unidades na distribuidora de Teresina (PI) começou no dia 18. Amostras foram coletadas para análise fiscal em laboratório oficial. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, o Mapa já atua “de forma coordenada e integrada com os órgãos estaduais de defesa sanitária para confirmar a causa das mortes dos animais e adotar todas as medidas necessárias para proteger a produção pecuária”.