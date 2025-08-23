Vacina produzida por laboratório pode ter matado 200 animais

Cascavel e Paraná - Londrina – Reações adversas possivelmente ligadas ao uso da vacina Excell 10, contra clostridiose, podem ter causado a morte de quase 200 animais, o que levou o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a retirar de circulação os lotes 016/2024 e 018/2024 do produto fabricado pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários.
Segundo o Mapa, até agora foram registrados óbitos de 194 ovinos, 4 caprinos e 1 bovino. A notificação sobre a situação foi feita pela Agência de Defesa Agropecuária do Piauí em 12 de agosto. O Mapa analisou o caso e, em 13 de agosto, iniciou fiscalização após solicitar à empresa relatórios sobre a vacina.
Na sequência, houve inspeção no dia 14, em Londrina, no laboratório fabricante do produto; e, no dia seguinte, foi emitida ordem de apreensão cautelar das frações dos lotes (016/2024 e 018/2024) da Excell 10 na distribuidora que comercializou as unidades. O fabricante também foi intimado a apresentar o painel de distribuição da vacina em todo o país. A Dechra Brasil, então, comunicou, no dia 15, distribuidores e lojistas para suspender a venda dos lotes suspeitos.
A apreensão das unidades na distribuidora de Teresina (PI) começou no dia 18. Amostras foram coletadas para análise fiscal em laboratório oficial. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, o Mapa já atua “de forma coordenada e integrada com os órgãos estaduais de defesa sanitária para confirmar a causa das mortes dos animais e adotar todas as medidas necessárias para proteger a produção pecuária”.
Doença e Vacinação
Doença fatal
De acordo com o Mapa, a clostridiose é uma doença fatal provocada por toxinas de bactérias do gênero Clostridium spp. Entre os sintomas associados estão inchaço muscular, manqueira, incoordenação motora e, em casos graves, rigidez muscular, tremores, trismo, opistótono (arqueamento do corpo com cabeça para trás) e convulsões.
O ministério reforça que a vacinação continua sendo considerada estratégia eficaz contra a clostridiose. Em nota, a Dechra Brasil Produtos Veterinários informou ter ciência de relatos de reações adversas em caprinos, ovinos e bovinos após a aplicação da Excell 10.