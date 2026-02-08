Cascavel e Paraná - Cascavel e o Oeste do Paraná voltam a ocupar o centro das atenções do agronegócio mundial. Está tudo pronto para a 38ª edição do Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos técnicos do planeta em difusão de tecnologias para o campo, que será oficialmente aberto na manhã deste domingo, em Cascavel, com missa campal que teve início às 11h. A visitação ocorrerá de segunda a sexta-feira, 9 a 13, sempre das 7h às 18h, com acesso ao parque e estacionamento totalmente gratuitos. O tema deste ano é A força que vem de dentro.

Organizado pela Coopavel, o evento transformou-se, ao longo de quase quatro décadas em símbolo de inovação e desenvolvimento. Da primeira edição, em 1989 — quando reuniu apenas 15 empresas e 110 visitantes — ao cenário atual, o crescimento impressiona. Em um parque de 720 mil metros quadrados, a estrutura está preparada para receber entre 360 mil e 400 mil pessoas, com 600 expositores nacionais e estrangeiros e cerca de 5,7 mil profissionais envolvidos nas mais diferentes etapas de preparação.

Para garantir conforto e fluidez, o parque conta com 15 quilômetros de ruas pavimentadas e 11 quilômetros cobertos, duas centrais de informação, 110 bebedouros com água potável e um estacionamento com capacidade diária para 22 mil veículos e 700 ônibus. Nesta segunda-feira, 9, o governador Ratinho Júnior participará da agenda oficial na manhã de segunda-feira. Inúmeras outras autoridades, líderes e produtores rurais também estarão no evento.

Esforço coletivo

Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli destaca que o evento é resultado de um esforço coletivo que ultrapassa fronteiras. “Agradeço a todos que doam seu talento e dedicação para a construção de um evento que se tornou referência e que mostra a capacidade dos oestinos e do agro brasileiro. O Show Rural é fruto do trabalho coletivo e da crença de que a tecnologia e o conhecimento transformam realidades”, afirma Dilvo.

O Show Rural reafirma sua vocação para antecipar tendências e aproximar o produtor de soluções que redesenham o futuro da agropecuária. Serão mais de 5,5 mil parcelas demonstrativas, vitrines tecnológicas e lançamentos em áreas que vão da agricultura de precisão à produção animal, da conectividade rural à inteligência artificial aplicada ao campo.