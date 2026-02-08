Cascavel e Paraná - Cascavel e o Oeste do Paraná voltam a ocupar o centro das atenções do agronegócio mundial. Está tudo pronto para a 38ª edição do Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos técnicos do planeta em difusão de tecnologias para o campo, que será oficialmente aberto na manhã deste domingo, em Cascavel, com missa campal que teve início às 11h. A visitação ocorrerá de segunda a sexta-feira, 9 a 13, sempre das 7h às 18h, com acesso ao parque e estacionamento totalmente gratuitos. O tema deste ano é A força que vem de dentro.
Organizado pela Coopavel, o evento transformou-se, ao longo de quase quatro décadas em símbolo de inovação e desenvolvimento. Da primeira edição, em 1989 — quando reuniu apenas 15 empresas e 110 visitantes — ao cenário atual, o crescimento impressiona. Em um parque de 720 mil metros quadrados, a estrutura está preparada para receber entre 360 mil e 400 mil pessoas, com 600 expositores nacionais e estrangeiros e cerca de 5,7 mil profissionais envolvidos nas mais diferentes etapas de preparação.
Para garantir conforto e fluidez, o parque conta com 15 quilômetros de ruas pavimentadas e 11 quilômetros cobertos, duas centrais de informação, 110 bebedouros com água potável e um estacionamento com capacidade diária para 22 mil veículos e 700 ônibus. Nesta segunda-feira, 9, o governador Ratinho Júnior participará da agenda oficial na manhã de segunda-feira. Inúmeras outras autoridades, líderes e produtores rurais também estarão no evento.
Esforço coletivo
Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli destaca que o evento é resultado de um esforço coletivo que ultrapassa fronteiras. “Agradeço a todos que doam seu talento e dedicação para a construção de um evento que se tornou referência e que mostra a capacidade dos oestinos e do agro brasileiro. O Show Rural é fruto do trabalho coletivo e da crença de que a tecnologia e o conhecimento transformam realidades”, afirma Dilvo.
O Show Rural reafirma sua vocação para antecipar tendências e aproximar o produtor de soluções que redesenham o futuro da agropecuária. Serão mais de 5,5 mil parcelas demonstrativas, vitrines tecnológicas e lançamentos em áreas que vão da agricultura de precisão à produção animal, da conectividade rural à inteligência artificial aplicada ao campo.
Alguns destaques
Entre os destaques da programação está o Fórum de TI das Cooperativas, que reunirá cerca de 150 líderes do Brasil, Paraguai e Argentina para debater inovação, segurança digital e transformação tecnológica no cooperativismo. Outro marco será o 1º Fórum de Meio Ambiente, reforçando o compromisso histórico do evento com práticas sustentáveis e gestão responsável de resíduos.
Também haverá lançamentos, como tecnologias para monitoramento de bezerras e novilhas em tempo real, robô alimentador de suínos, além de cultivares e soluções desenvolvidas pela Embrapa, IDR-PR e Vitrine Tecnológica, que aliam produtividade, eficiência e respeito ao meio ambiente.
O coordenador geral do Show Rural, Rogério Rizzardi, reforça que a feira foi pensada para proporcionar uma experiência completa ao visitante. “Convidamos os produtores rurais e suas famílias para que venham conhecer de perto as tecnologias que estão transformando a forma como se trabalha e como se produz no campo. O Show Rural é um ambiente de aprendizado, de oportunidades e de visão de futuro”. Rizzardi reforça que o acesso ao parque e o uso de vagas de estacionamento são gratuitas. O valor do almoço no restaurante do parque é de R$ 70 – R$ 64 a refeição e R$ 6 o refrigerante.
Fonte: Assessoria SR