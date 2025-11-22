Trump recua e agro do Brasil celebra fim do tarifaço

Brasil e Brasília - Cascavel – “Sextou” com “S” maiúsculo para os exportadores de carne, café e frutas do Brasil. O setor produtivo ligado ao agronegócio nacional acordou comemorando a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o chamado tarifaço de 40%, imposto por ele aos produtos brasileiros no começo de abril deste ano.

No decreto divulgado pela Casa Branca ainda na noite de quinta-feira (20), o presidente norte-americano apresentou como justificativa as negociações com o governo brasileiro e consultas com funcionários, determinando que certos produtos agrícolas não estariam sujeitos à tarifa adicional estabelecida na Ordem Executiva 14323, responsável por impor a alíquota.

As isenções são retroativas e passam a valer a partir do último dia 13 de novembro. Conforme o decreto, as taxas de importação pagas no período serão reembolsadas pelos Estados Unidos. No dia 14 de novembro, Trump anunciou que deixaria de cobrar a tarifa recíproca de 10% imposta sobre produtos agrícolas do mundo.

Nas redes sociais, o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado federal Pedro Lupion, afirmou que a decisão é atribuída à pressão interna do mercado e do consumidor americano pelo elevado índice de inflação e ao competente agronegócio brasileiro, que consegue inserir no mercado produtos com maior competitividade e com preços mais atrativos para os americanos. “A carne brasileira chega mais barata, o café brasileiro e as frutas compõem boa parte da necessidade alimentar dos EUA”, reforçou Lupion.

O Brasil segue na luta em relação ao mercado de exportação de madeiras, afetando diretamente as indústrias do Paraná, inclusive com demissões em massa.

Comemoração e alívio

Em nota encaminhada pela Comunicação da FAEP à redação do Jornal O Paraná, o presidente interino, Ágide Eduardo Meneguette, comemorou a decisão. Para o Sistema FAEP, a medida representa um fôlego importante para cadeias produtivas essenciais à economia estadual — entre elas, a pecuária de corte e o café — e recompõe as perspectivas de negócios que haviam sido comprometidas desde o anúncio do “tarifaço”, em agosto.

O presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, afirma que a retirada das taxas atende a uma demanda defendida pela entidade desde o início da crise. “O mercado norte-americano é estratégico para a agropecuária do Paraná, historicamente responsável por cifras bilionárias em exportações do nosso Estado. A retirada das taxas é uma forma de os nossos produtores rurais viabilizarem negócios em um momento complicado, por conta do alto custo de produção e margens apertadas”, enfatiza.

Segundo o dirigente, a entidade atuou de forma contínua, cobrando do governo federal providências tanto no campo diplomático quanto no suporte direto às cadeias produtivas afetadas. Ao longo dos últimos meses, o Sistema FAEP reforçou a necessidade de articulação com autoridades norte-americanas, alertando para o impacto das tarifas sobre setores já pressionados pela volatilidade de preços, pelo encarecimento dos insumos e pela instabilidade logística internacional.