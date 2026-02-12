A decisão reafirma a prevalência do Código Florestal no Paraná, garantindo segurança jurídica aos produtores rurais e permitindo a retomada de regularizações ambientais pelo IAT.

No dia 11 de fevereiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julgou pela extinção da ação movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual sobre a regularização de áreas consolidadas no bioma Mata Atlântica. Com esse veredito, fica ratificada a aplicação da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) em todo o Paraná, abrangendo ocupações rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

Segurança jurídica e retomada do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

A decisão é um marco para o agronegócio paranaense, pois permite que o Instituto Água e Terra (IAT) retome a homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a emissão de licenças ambientais seguindo a legislação federal.

“Essa decisão garante que áreas rurais consolidadas sejam reguladas pelo Código Florestal, impedindo que a Lei da Mata Atlântica seja aplicada de forma isolada no meio rural. Isso traz segurança jurídica, permitindo investimentos que geram alimentos, renda e emprego”, destaca Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP.