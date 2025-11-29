Tornados e granizo afetam 270 mil hectares e pressionam próxima safra

A agricultura, historicamente reconhecida como uma “indústria a céu aberto”, mais uma vez sentiu o peso da vulnerabilidade às forças da natureza. Apesar dos números recentes apresentados pela Secretaria Estadual da Agricultura, apontando para a maior safra de grãos da história do Paraná, com 46,8 milhões de toneladas colhidas no ciclo 2024/2025, graças às culturas da soja, feijão, cevada e milho, um novo levantamento revelou a dimensão dos estragos provocados pelos extremos climáticos registrados há poucos dias no Paraná, comprometendo principalmente a safra de soja 2025/2026.

Estragos e impactos

Chuvas de granizo, vendavais, enxurradas com erosão e, principalmente, a passagem de um ciclone extratropical originaram três tornados devastadores que atingiram diversas regiões do Estado, com impacto severo no campo e também nas áreas urbanas do município de Rio Bonito do Iguaçu.

Os números evidenciam a gravidade da situação. Pelo menos 270 mil hectares de lavouras sofreram algum tipo de dano, traduzindo-se em prejuízos significativos aos produtores rurais – o impacto financeiro ainda está em fase de elaboração por parte do Governo do Paraná. Destes, 80 mil hectares foram classificados com perdas severas, onde a destruição foi tamanha que boa parte das áreas deverá ser completamente replantada. A necessidade de refazer o plantio, além de exigir mais tempo, implica novos investimentos justamente em um momento já marcado pelo aumento dos custos de produção e pela pressão constante sobre a rentabilidade no campo.