Toledo é referência em festas no campo e na cidade

Toledo – Além da tradicional Festa Nacional do Porco no Rolete, Toledo conta com diversas festas gastronômicas que atraem público, inclusive de outras cidades, e fazem do nosso município uma opção de turismo gastronômico. Chegando à 52ª edição em 2025, o Porco no Rolete é realizado no Clube Caça e Pesca em setembro e reúne, geralmente, mais de 30 mil pessoas. A festa conta com eleição da Rainha da Festa do Porco no Rolete, concurso do melhor porco assado, shows e atrações culturais durante um dia inteiro.

Os distritos do interior de Toledo também movimentam as festas gastronômicas da cidade. Neste domingo (18), tem a 30ª Ipiranga Fest com o prato típico: Porco na Grelha, matinê e mati-baile em Vila Ipiranga. Os kits de almoço antecipados serão vendidos até sexta-feira (16), pelos telefones: (45) 99935-9095 e (45) 98806-4960.

Confira as festas ainda em 2025

Junho – Leitão desossado e recheado à Xaxim, com matinê e mati-baile.

Julho – Concórdia Fest, com porco desossado e grelhado servido com mandioca, com matinê e mati-baile.

Setembro – Festa Nacional do Frango, no distrito de Dez de Maio, também com matinê e mati-baile.