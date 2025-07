Tarifaço: Mercado de commodities inicia a semana em meio à tensão

Brasil e Cascavel - O mercado global de commodities agrícolas começou a semana pressionado por dois fatores centrais: a ameaça do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para entrar em vigor na próxima sexta-feira; e a perspectiva de uma safra robusta nos principais países produtores de grãos, especialmente soja e milho. As informações constam no boletim da Granoeste Corretora de Cereais, elaborado pelo analista Camilo Motter.

Apesar do cenário geopolítico desfavorável, com potencial impacto nas exportações brasileiras, o desempenho das lavouras nos EUA surpreende positivamente. Os norte-americanos devem colher 118 milhões de toneladas de soja, reforçando a oferta global. O Brasil mantém a liderança, com estimativa de 169 milhões, seguido pela Argentina, com 50 milhões.

Produção global

Com esses números, a produção mundial de soja deve alcançar 422 milhões de toneladas, frente a um consumo estimado em 409 milhões. O excedente deve elevar os estoques finais de 115 para 125 milhões de toneladas, sinalizando desequilíbrio entre oferta e demanda. Esse cenário pressiona as cotações e limita espaço para altas expressivas no curto prazo.

Oferta interna elevada

No Brasil, a oferta de soja permanece abundante, mesmo em plena entressafra. As indústrias compram com cautela, e as exportações seguem estáveis, mas sem picos de demanda.



Segundo o boletim da Granoeste, os prêmios no mercado spot variam de 140 a 160 pontos. Para setembro, a faixa é de 165 a 180 pontos, refletindo expectativas de estabilidade nos embarques e consumo interno.



No Oeste do Paraná, a soja oscila entre R$ 128 e R$ 131 por saca. Em Paranaguá, as indicações ficam entre R$ 140 e R$ 143, a depender do prazo de pagamento. No interior, as variações também consideram localização e período de embarque.