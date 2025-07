Tarifaço: "Letargia" preocupa FAEP que cobra abertura de canal urgente

Brasil, Estados Unidos e Paraná - A decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto de 2025, acendeu um alerta no agronegócio paranaense. A medida ameaça a competitividade das exportações agropecuárias e industriais, com reflexos diretos sobre a economia do Estado. O alerta é do Sistema FAEP, entidade que representa os produtores rurais do Paraná, que critica a lentidão do governo federal e cobra urgência em um posicionamento diplomático.

Em nota técnica, o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, afirmou que a imposição unilateral da tarifa coloca em risco as relações comerciais entre os dois países e afeta diretamente quem produz no campo. “O setor precisa de segurança e previsibilidade para continuar gerando emprego, renda e desenvolvimento. O governo federal deve abrir um canal de negociação urgente para preservar nossos acordos e minimizar os impactos”, destacou.

Exportações em risco

Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do Paraná, com US$ 1,58 bilhão em 2024. Só no primeiro bimestre de 2025, as vendas somaram US$ 214 milhões, colocando o país como o terceiro maior comprador de produtos paranaenses. Entre os itens mais afetados pela tarifa estão produtos florestais (madeira, celulose e papel), café, pescados, couros e alimentos.

Com a sobretaxa, o Paraná perde competitividade frente a países com acordos comerciais mais vantajosos com os EUA, como México e Canadá. “Essa medida ameaça uma relação historicamente importante para o Paraná, principalmente para o setor rural”, pontua Meneguette.

Impactos

O agronegócio é um dos pilares da economia estadual. O Paraná lidera a produção e exportação de proteínas animais (frango, suíno, tilápia) e tem forte presença em grãos, lácteos e alimentos processados. Com a nova tarifa, esses produtos perderão espaço no mercado internacional, já altamente competitivo.

O setor madeireiro e de papel, tradicionalmente dependente do mercado norte-americano, também será duramente afetado. Já no caso das proteínas animais, margens de lucro reduzidas poderão levar a cortes de produção, perda de mercados e aumento do desemprego, especialmente no interior. Especialistas alertam ainda para um possível efeito dominó, com outros países adotando medidas semelhantes, ampliando as dificuldades para os exportadores brasileiros.

Foto: FAEP

Reflexos imediatos

Com base econômica no agronegócio e na exportação de produtos industriais ligados ao campo, o Paraná poderá sentir os efeitos da tarifa já nos próximos meses. Municípios cuja economia depende da agricultura e da agroindústria são os mais vulneráveis. Além das perdas diretas nas vendas externas, há risco de retração da produção, adiamento de investimentos e queda de arrecadação.

Empresas já começaram a revisar contratos e renegociar prazos com clientes internacionais diante das incertezas provocadas pela nova política tarifária dos EUA. “É um momento que exige união de esforços para proteger a capacidade produtiva do Brasil e preservar os mercados que tanto custaram a ser conquistados”, finalizou Meneguette.