Supervisão dos peritos do Proagro é debatida por Apepa, Crea-PR e MDA

Curitiba - A APEPA (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário) e o CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) participaram, em Curitiba, de uma reunião na superintendência do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) para discutir a padronização e a harmonização de condutas nos procedimentos de supervisão do Proagro, buscando alinhar práticas e garantir maior eficiência e segurança na execução do programa.

O credenciamento e a supervisão dos encarregados de comprovação de perdas são atribuições previstas na Lei 8.171/91, Art. 65-C, e regulamentadas pelo MDA. O cadastro dos profissionais é feito por meio do Cadastro Nacional dos Encarregados de Comprovação de Perdas do Proagro (CNEC), instituído pela Portaria PR/CC/SEAD nº 633/2018.

A supervisão busca assegurar que o trabalho dos peritos seja realizado conforme as normas do programa, utilizando diferentes estratégias de fiscalização: inspeções in loco nas lavouras, análise de imagens de satélite e outras ferramentas de sensoriamento remoto, conferência de documentação e registros no sistema do Proagro, além de investigações sempre que houver necessidade.

COMISSÃO

Em março de 2025, as Portarias MDA 14, 15 e 16 reformularam o quadro institucional da supervisão, criando a Comissão de Monitoramento e Revisão Cadastral do CNEC (CMRC). Entre suas funções estão a análise de situações com indícios de irregularidades, a instauração de processos administrativos, a definição do tratamento adequado para cada caso e a aplicação de penalidades conforme a gravidade das ocorrências.