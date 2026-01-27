Sociedade Rural entrega projeto de Arena Multiuso a Guto Silva e Gugu Bueno

Cascavel - Aproveitando a presença do secretário estadual das Cidades, Guto Silva, em Cascavel, o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, entregou em evento festivo no Espaço Verde, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, projeto para viabilização de recursos da arena multiuso coberta.
Em seu discurso, Guto Silva disse que “Cascavel está no epicentro do Paraná” e por isso merece uma atenção especial do Governo do Estado. Aproveitou a oportunidade para anunciar R$ 140 milhões em recursos para as estradas rurais e mais R$ 30 milhões em pequenos trechos.
Para Devair Bortolato, a história da Sociedade Rural do Oeste do Paraná se confunde com o desenvolvimento da cidade.
“A Sociedade Rural foi e a ainda é palco de grandes decisões e debates para que Cascavel se desenvolva cada vez mais”, comenta. “Esse contato direto de poder escutar e dialogar é muito importante para pensarmos juntos o futuro da cidade”.
O presidente da Sociedade Rural, Devair Bortolato, agradeceu ao secretário Guto Silva e ao prefeito Renato Silva pela atenção dedicada à agricultura e pecuária.
“Aproveitamos a ocasião para apresentar um sonho antigo da Sociedade Rural, que é construção de uma arena coberta multiuso dedicada a show, rodeio, tiro de laço, prova do tambor, eventos religiosos e artísticos, e muito mais”, destaca Peninha.
O almoço contou com a presença de diversas autoridades, entre deputados federais, deputados estaduais e representantes da sociedade civil organizada.
O evento serviu para fortalecer o diálogo institucional entre o setor produtivo rural e o poder público, promovendo a troca de informações sobre projetos, investimentos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, infraestrutura, urbanismo e apoio ao agronegócio.
A pauta do encontro incluiu ainda as demandas estratégicas do Oeste do Paraná, o papel da Sociedade Rural como agente de articulação regional e a integração entre governo estadual, município e representantes do setor produtivo.
Fonte: Comunicação SRO