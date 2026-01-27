Sociedade Rural entrega projeto de Arena Multiuso a Guto Silva e Gugu Bueno

Cascavel - Aproveitando a presença do secretário estadual das Cidades, Guto Silva, em Cascavel, o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, entregou em evento festivo no Espaço Verde, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, projeto para viabilização de recursos da arena multiuso coberta.

Em seu discurso, Guto Silva disse que “Cascavel está no epicentro do Paraná” e por isso merece uma atenção especial do Governo do Estado. Aproveitou a oportunidade para anunciar R$ 140 milhões em recursos para as estradas rurais e mais R$ 30 milhões em pequenos trechos.

Para Devair Bortolato, a história da Sociedade Rural do Oeste do Paraná se confunde com o desenvolvimento da cidade.

“A Sociedade Rural foi e a ainda é palco de grandes decisões e debates para que Cascavel se desenvolva cada vez mais”, comenta. “Esse contato direto de poder escutar e dialogar é muito importante para pensarmos juntos o futuro da cidade”.

O presidente da Sociedade Rural, Devair Bortolato, agradeceu ao secretário Guto Silva e ao prefeito Renato Silva pela atenção dedicada à agricultura e pecuária.