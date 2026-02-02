A Assembleia Geral do Sistema FAEP, realizada nesta segunda-feira (2), em Curitiba, consolidou-se como um marco para o planejamento do agronegócio paranaense. O evento reuniu lideranças rurais de todas as regiões do Estado e parlamentares influentes para realizar o balanço de 2025 e definir as metas estratégicas para 2026.
No total, mais de 110 participantes representaram dezenas de sindicatos rurais, reforçando a capilaridade da Federação. Estiveram presentes os deputados federais Pedro Lupion, Ricardo Barros, Tião Medeiros e Sérgio Souza, além da deputada estadual Maria Victoria.
Articulação Política e Conquistas do Agro em 2025
O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, enfatizou a importância da união entre o setor produtivo e o Legislativo. Durante a abertura, Meneguette relembrou vitórias cruciais, como a derrubada do projeto de aumento das custas cartoriais no Paraná, que previa reajustes de até 532%.
Outros avanços destacados foram:
- Piscicultura: Barragem da taxação da importação de tilápia e manutenção da espécie fora da lista de “invasoras”.
- Setor Leiteiro: Implementação da lei estadual que proíbe a reconstituição de leite em pó importado.
Desafios e Prioridades para 2026
Apesar das conquistas, o cenário para 2026 exige atenção. O seguro rural é a principal preocupação, devido ao veto presidencial ao dispositivo que impedia o contingenciamento de recursos. No Paraná, o impacto é direto: em 2025, foram contratadas 19,5 mil apólices, protegendo 944 mil hectares (R$ 4 bilhões em valor segurado).
A Reforma Tributária, em vigor desde o início do ano, também foi tema central. O Sistema FAEP disponibilizou uma cartilha gratuita para orientar produtores sobre a transição progressiva das obrigações fiscais.
Fortalecimento do Sistema Sindical e Inovação
Para modernizar a gestão no campo, Meneguette realizou a entrega de kits digitais (notebooks e celulares) a cada sindicato rural. No campo da capacitação, os números do SENAR-PR impressionam:
- ATeG (Assistência Técnica e Gerencial): 14.713 visitas em mais de 6 mil propriedades.
- Formação Profissional: 11.273 cursos realizados, capacitando 237 mil pessoas.
Além disso, o Sistema FAEP confirmou o avanço do Centro de Excelência do Leite, com previsão de entrega para 2027, e uma missão técnica aos Estados Unidos focada em Inteligência Artificial e automação agrícola.