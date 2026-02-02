A Assembleia Geral do Sistema FAEP, realizada nesta segunda-feira (2), em Curitiba, consolidou-se como um marco para o planejamento do agronegócio paranaense. O evento reuniu lideranças rurais de todas as regiões do Estado e parlamentares influentes para realizar o balanço de 2025 e definir as metas estratégicas para 2026.

No total, mais de 110 participantes representaram dezenas de sindicatos rurais, reforçando a capilaridade da Federação. Estiveram presentes os deputados federais Pedro Lupion, Ricardo Barros, Tião Medeiros e Sérgio Souza, além da deputada estadual Maria Victoria.

Deputada estadual Maria Victória Deputado Federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (à direita

Articulação Política e Conquistas do Agro em 2025

O presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, enfatizou a importância da união entre o setor produtivo e o Legislativo. Durante a abertura, Meneguette relembrou vitórias cruciais, como a derrubada do projeto de aumento das custas cartoriais no Paraná, que previa reajustes de até 532%.

Outros avanços destacados foram: