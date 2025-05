Sistema FAEP reivindica reabertura imediata do mercado internacional

“Neste momento, pedimos o apoio das autoridades competentes para que possamos trabalhar na busca pelo restabelecimento, o mais breve possível, do comércio com grandes players. Isso porque o Paraná permanece sem ocorrência de casos da doença em seus planteis comerciais”, enfatiza Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP.

O documento foi enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná e à Adapar. A entidade argumenta que o Estado vem construindo, há décadas, um sistema sanitário robusto e sólido, garantindo segurança alimentar aos clientes internacionais, por seguir os mais elevados padrões de exigência.

O Sistema FAEP enviou um ofício aos órgãos competentes solicitando medidas para a reabertura imediata do mercado internacional ao frango paranaense. O documento é uma reação ao anúncio da suspensão da compra da proteína brasileira por grandes países e blocos consumidores, como China e União Europeia, após a confirmação de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em um plantel comercial de aves no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Este é o primeiro foco identificado em sistema de produção comercial no Brasil.

O setor de avicultura do Paraná representa 31,6% do vbp (Valor Bruto da Produção Agropecuária), sendo o maior produtor nacional de carne de frango (35%) e o principal exportador da proteína. “A celeridade neste momento é fundamental para mostrarmos a robustez do sistema sanitário paranaense e o trabalho que realizamos para proporcionar produtos alimentícios com segurança sanitária ao mundo”, salienta o presidente interino do Sistema FAEP.

Cuidados com a gripe aviária

Este é o primeiro caso registrado de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil. O Paraná nunca teve a doença em seu plantel, apenas em aves silvestres. As autoridades sanitárias realizam sistematicamente o controle rigoroso de diagnóstico em espécies da fauna nativa. Quando ocorre a confirmação de um caso positivo, a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) segue um protocolo de investigação em um raio de dez quilômetros do local onde a ave foi encontrada. Como o Litoral do Paraná, onde já foram registrados casos em aves silvestres, não possui produção avícola comercial expressiva, não há propriedades de produção comercial próximas aos casos identificados até hoje.

Além do trabalho conduzido pela Adapar e por outras entidades do setor produtivo, como o Sistema FAEP/SENAR-PR, os produtores rurais precisam adotar medidas de precaução, como: intensificar a higiene das mãos; definir roupas e calçados para uso exclusivo dentro das granjas; reforçar os cuidados com o fechamento de frestas, a fim de evitar que aves silvestres ou outros animais tenham contato com as aves comerciais; restringir o acesso de pessoas não autorizadas às instalações dos aviários; e evitar o manuseio de aves silvestres mortas ou com sinais clínicos da doença.