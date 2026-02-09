Sistema FAEP reinaugura aviário escola em Assis Chateaubriand

Assis Chateaubriand - O Sistema FAEP reinaugurou, nesta segunda-feira (9), o seu aviário escola no Centro de Treinamento Agropecuário (CTA) de Assis Chateaubriand, na região Oeste do Paraná. O evento contou com a presença de 100 pessoas, entre autoridades, líderes do setor e parceiros, como o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes; secretário da Agricultura e Proteína Animal de Toledo, Luiz Carlos Bombardelli; secretário de Agricultura e Transportes de Assis Chateaubriand, Clóvis Antônio Boni; e os presidentes dos sindicatos rurais de Marechal Cândido Rondon e Assis Chateaubriand, Edio Luiz Chapla e Valdemar Bellato, respectivamente.

A obra de reforma e ampliação modernizou a unidade utilizada para capacitar profissionais da área, produtores e trabalhadores rurais com as mais recentes técnicas e tecnologias da avicultura disponíveis no mercado. A estrutura, que possui 1.040 m² e capacidade para alojar até 19,7 mil aves, serve como unidade demonstrativa, replicando todas as etapas da produção de frango de corte, com foco em biosseguridade, bem-estar animal, manejo e sustentabilidade.

Com investimento de R$ 500 mil, proveniente de recursos do Sistema FAEP, a reforma priorizou a obra civil. A principal mudança envolve a construção de uma nova sala de aula, permitindo a realização de dois cursos simultaneamente. A obra também incluiu dois banheiros no local e a expansão da área para instalação de equipamentos, garantindo maior comodidade e eficiência logística.

Os equipamentos de última geração instalados no local como silos, comedouros, bebedouros, sistema de climatização com inlets e exaustores, fornos e painéis controladores, foram obtidos por meio de comodato e/ou doação de empresas do setor.

“A modernização do aviário escola é um investimento estratégico no setor que move o Paraná, uma superpotência nacional na avicultura. Manter a liderança exige capacitação constante. Esta reforma amplia nossa capacidade de formar profissionais e produtores, disseminando as melhores práticas que garantem produtividade, sustentabilidade e segurança alimentar. É um legado para o fortalecimento contínuo da nossa cadeia produtiva”, afirmou o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

“Esse é o momento simbólico. O governador Ratinho Junior e o Secretaria Estadual de Agricultura apoiam essa parceria estreita com o Sistema FAEP, pois sabemos da importância para qualificar os produtores rurais para que o Paraná continue caminhando para ser o supermercado do mundo. Parabéns ao Sistema FAEP pelo trabalho excelente”, destacou Márcio Nunes, secretário estadual da Agricultura e Abastecimento.

Atualmente, o Paraná responde por um terço dos abates de frangos do Brasil, com produção de 2,3 bilhões de cabeças em 2024, movimentando aproximadamente R$ 31 bilhões, conforme dados do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio (Agrostat) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As exportações atingiram volume de 2,1 milhões de toneladas e valor de US$ 3,7 bilhões em 2025.