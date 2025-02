Sistema FAEP pede ampliação do Desenrola Rural a todos os produtores

O governo federal lançou o Programa Desenrola Rural, que permite a regularização de dívidas e facilitação de acesso ao crédito rural da agricultura familiar, via Decreto 12.381, publicado no dia 12 de fevereiro no Diário Oficial da União. A iniciativa busca facilitar o acesso a novos financiamentos e a liquidação e/ou a renegociação das dívidas.

O pacote, no entanto, ficou restrito a agricultores familiares, fazendo com que o Sistema FAEP peça que seja ampliado para todos os produtores rurais, independentemente do porte. Segundo a entidade, ao deixar de fora os médios e grandes agricultores e pecuaristas, o governo federal ignora a grave crise financeira que atinge esses públicos do setor rural.

“As medidas propostas precisam ser ampliadas, incluindo todos os produtores rurais, prazos mais longos e juros reduzidos, garantindo a sustentabilidade econômica do setor, que é o motor da economia do país”, defende o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

O dirigente lembra que o agronegócio brasileiro enfrenta um cenário de juros elevados, custos de produção em alta e impactos climáticos severos, que afetam todos os portes de produtores, que agora enfrentam dificuldades para quitar suas dívidas.