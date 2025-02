Sistema de gerenciamento de documentos ambientais fatura 6º Hackathon Show Rural

“Nunca tínhamos participado de um evento como esse, mas a gente foi muito feliz porque realmente conseguimos fazer um produto de verdade, utilizável, que a cooperativa vai poder usar e que com certeza outras pessoas vão poder usar. Além disso, a organização foi impecável. Em nenhum momento a tivemos qualquer tipo de dificuldade, sempre tudo muito limpo, tudo bem organizado, só temos a agradecer”, declarou Ali do Amaral, lider da equipe vencedora, Softpar.

Para encerrar com chave de ouro a 37ª edição do Show Rural , foram anunciadas como vencedoras do hackathon as equipes Softpar (1° lugar), composta por Ali do Amaral, Denis Gustavo, Heloisa Farias e Gustavo Zanatta; Hansolo (2° lugar), composta por Lucas, Alessandra, Heloísa, Ellen e Vinicíus; e a Agroexpo (3° lugar), com Patrick, Joyce, Rita, Milena e Rafael.

Cascavel - Foram anunciados no último dia do Show Rural Coopavel , os vencedores da 6ª edição do Hackathon Show Rural Coopavel. A competição que busca soluções inovadoras para serem aplicadas ao agronegócio contou com 16 equipes nesta edição. Os 80 participantes passaram as últimas 36 horas imersos na busca dos melhores resultados. “Nunca tivemos um evento tão vibrante”, declarou o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Segundo o Coordenador do Espaço Digital, José Rodrigues da Costa Neto, foi um dos resultados mais apertados de todas as edições. Segundo ele, as possibilidades apresentadas para as equipes escolherem foram desafiadoras, justamente para que pudessem extrair o melhor de cada participante. O término de mais essa jornada foi motivo de muita emoção para toda a equipe do Hackathon. “Os participantes cumpriram com êxito cada desafio”, afirmou o coordenador do evento, Gustavo Teixeira.

O Hackathon já é uma tradição do Show Rural Digital e incentivar soluções para os dilemas do agronegócio é uma grande oportunidade para o setor. De acordo com o gerente da Regional Oeste do Sebrae/PR, Augusto Stein, o resultado final dessa maratona é sempre recompensador.

“O Hackathon é mais uma atividade que visa promover o aumento do número de projetos inovadores que podem, inclusive, se transformar em startups e empresas para resolver desafios de clientes e parceiros. No Show Rural, é uma atividade importantíssima porque conseguimos concentrar desafios de diversas cooperativas e de outros parceiros e assim reunir solucionadores, com pessoas e empresas que queiram entender esses desafios nos dias de evento. O Hackhathon é uma parte dessa engrenagem, depois é importante que esses projetos inovadores, essas startups possam seguir sendo apoiadas pelo próprio Sebrae, por algum habitat de inovação, pelo próprio ecossistema como um todo”.

O Hackathon Show Rural Coopavel foi realizado com o apoio da Assespro-PR, Sebrae, Governo do Estado do Paraná, Iguaçu Valley, Coopavel, entre outros parceiros.