Cascavel e Paraná - O Sicoob participa da edição 2026 do Show Rural Coopavel com projeção de registrar os maiores resultados de sua história no evento, reforçando sua consolidação como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro. Após encerrar a edição de 2025 com R$ 2,5 bilhões em protocolos de crédito, a instituição tem como meta inicial de R$ 2 bilhões para 2026, já com expectativa de superar esse volume nos primeiros dias da feira, impulsionada pela alta demanda e pela confiança construída junto aos cooperados produtores rurais.

O início do ano é marcado por alta procura por crédito rural e por um volume limitado de recursos subsidiados por programas governamentais, o que exige alternativas eficientes para viabilizar investimentos e a continuidade da produção. Nesse contexto, o Sicoob amplia sua atuação no Show Rural subsidiando linhas de crédito rural, oferecendo soluções para custeio, investimento, modernização e expansão das atividades rurais.

“Não é a taxa de juros que ele (cooperado produtor rural) merece, porque ele merece mais, mas é o que conseguimos fazer. Atingir a meta é a consequência, o resultado que buscamos é entregar o melhor para o nosso cooperado”, afirma Carlos Alessandro Schlick, diretor de Negócios do Sicoob Unicoob.

“O Show Rural é um ambiente onde as decisões realmente acontecem. Iniciamos esta edição com uma meta de R$ 2 bilhões em protocolos, mas temos plena confiança de que esse volume será superado, repetindo e até ampliando os recordes das edições anteriores. Isso reflete a consolidação do Sicoob como um parceiro verdadeiro do agro, presente nos bons e nos momentos mais desafiadores do produtor”, acrescenta Schlick.

Portifólio completo

Durante a feira, o Sicoob apresenta um portfólio completo de crédito rural e financiamentos, com destaque para soluções com recursos próprios, como o InvestFeira, linha desenvolvida para atender investimentos justamente no momento em que o produtor toma a decisão. As alternativas contemplam máquinas, equipamentos, veículos, tecnologias produtivas, estruturas e sistemas sustentáveis, com condições alinhadas à realidade do campo. Conta, também, com SicoobExpo, solução financeira especial e exclusiva criada para atender as necessidades dos expositores do Show Rural Coopavel.

Além do crédito, o estande do Sicoob reúne soluções integradas de seguros e consórcios. A Unicoob Corretora de Seguros atua com condições especiais em seguros rurais, protegendo lavouras, rebanhos, máquinas, equipamentos, benfeitorias, penhor rural e o próprio produtor. Já o Unicoob Consórcios oferece alternativas de planejamento para aquisição de tratores, máquinas, veículos, imóveis e serviços, permitindo crescimento organizado e previsível.

Estrutura reforçada

Para garantir um atendimento à altura da relevância do evento, o Sicoob conta com uma estrutura robusta, com mais de 150 profissionais atuando diariamente no Show Rural. A equipe estará preparada para oferecer atendimento personalizado, análises técnicas e orientação consultiva, assegurando qualidade, agilidade e precisão a todos os produtores e visitantes que passarem pelo estande.