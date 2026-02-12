Cascavel e Paraná - O Sicoob participa da edição 2026 do Show Rural Coopavel com projeção de registrar os maiores resultados de sua história no evento, reforçando sua consolidação como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro. Após encerrar a edição de 2025 com R$ 2,5 bilhões em protocolos de crédito, a instituição tem como meta inicial de R$ 2 bilhões para 2026, já com expectativa de superar esse volume nos primeiros dias da feira, impulsionada pela alta demanda e pela confiança construída junto aos cooperados produtores rurais.
O início do ano é marcado por alta procura por crédito rural e por um volume limitado de recursos subsidiados por programas governamentais, o que exige alternativas eficientes para viabilizar investimentos e a continuidade da produção. Nesse contexto, o Sicoob amplia sua atuação no Show Rural subsidiando linhas de crédito rural, oferecendo soluções para custeio, investimento, modernização e expansão das atividades rurais.
“Não é a taxa de juros que ele (cooperado produtor rural) merece, porque ele merece mais, mas é o que conseguimos fazer. Atingir a meta é a consequência, o resultado que buscamos é entregar o melhor para o nosso cooperado”, afirma Carlos Alessandro Schlick, diretor de Negócios do Sicoob Unicoob.
“O Show Rural é um ambiente onde as decisões realmente acontecem. Iniciamos esta edição com uma meta de R$ 2 bilhões em protocolos, mas temos plena confiança de que esse volume será superado, repetindo e até ampliando os recordes das edições anteriores. Isso reflete a consolidação do Sicoob como um parceiro verdadeiro do agro, presente nos bons e nos momentos mais desafiadores do produtor”, acrescenta Schlick.
Portifólio completo
Durante a feira, o Sicoob apresenta um portfólio completo de crédito rural e financiamentos, com destaque para soluções com recursos próprios, como o InvestFeira, linha desenvolvida para atender investimentos justamente no momento em que o produtor toma a decisão. As alternativas contemplam máquinas, equipamentos, veículos, tecnologias produtivas, estruturas e sistemas sustentáveis, com condições alinhadas à realidade do campo. Conta, também, com SicoobExpo, solução financeira especial e exclusiva criada para atender as necessidades dos expositores do Show Rural Coopavel.
Além do crédito, o estande do Sicoob reúne soluções integradas de seguros e consórcios. A Unicoob Corretora de Seguros atua com condições especiais em seguros rurais, protegendo lavouras, rebanhos, máquinas, equipamentos, benfeitorias, penhor rural e o próprio produtor. Já o Unicoob Consórcios oferece alternativas de planejamento para aquisição de tratores, máquinas, veículos, imóveis e serviços, permitindo crescimento organizado e previsível.
Estrutura reforçada
Para garantir um atendimento à altura da relevância do evento, o Sicoob conta com uma estrutura robusta, com mais de 150 profissionais atuando diariamente no Show Rural. A equipe estará preparada para oferecer atendimento personalizado, análises técnicas e orientação consultiva, assegurando qualidade, agilidade e precisão a todos os produtores e visitantes que passarem pelo estande.
A expectativa de novos recordes reforça o posicionamento do Sicoob como principal instituição financeira do agronegócio no evento, conectando acesso a crédito, planejamento e proteção para impulsionar o desenvolvimento sustentável do campo.
R$ 2,92 bilhões em protocolos
O Sicoob registrou R$ 2.687.967.645,44 em protocolos de crédito rural e CPR-F na quarta-feira, no Show Rural Coopavel 2026, além de R$ 111.412.772,87 em negócios consolidados de consórcios e R$ 8.779.365,81 em seguros, totalizando R$ 3.284.834.184,54 em negócios totais, reforçando a solidez da atuação integrada do Sistema durante o evento, que vai até sexta-feira (13). A estimativa é de fechar os cinco dias com R$ 4 bilhões em negócios, informaram Enio Meinein (diretor de Coordenação Sistêmica), Miguel de Oliveira (presidente do Conselho de Administração) e Jean Rodrigues (presidente do Sicoob Central Unicoob) em encontro com o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, no fim da tarde desta quarta.
Este dia 11 consolidou-se como o dia mais intenso, até o momento, do Sicoob no Show Rural Coopavel 2026. A programação foi marcada por agendas estratégicas, encontros institucionais e fortalecimento de relações com a cadeia produtiva do agro, especialmente no segmento da avicultura.
“Hoje foi o dia da avicultura aqui em nosso estande do Sicoob, com reuniões importantes para fortalecer e construir novas conexões estratégicas”, afirmou o diretor de Negócios do Sicoob Unicoob, Carlos Alessandro Schlick. Entre os destaques esteve uma importante rodada de negócios 40 com representantes da Vibra Foods, ampliando o relacionamento com empresas relevantes do setor. A diretoria também recebeu em reuniões institucionais o Grupo BTZ – Indústria de Alimentos e a LEVO Alimentos, fortalecendo o diálogo e a cooperação com a indústria alimentícia.
O Sicoob
Instituição financeira cooperativa, o Sicoob reúne mais de 9,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo um portfólio completo de soluções financeiras, como crédito, investimentos, cartões, consórcios, seguros, previdência e meios de pagamento. Com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, é a instituição financeira com o maior número de agências do Brasil, sendo a única presente em mais de 420 municípios.
No Paraná e em outros seis estados, o Sicoob atua de forma estratégica por meio do Sicoob Central Unicoob, uma de suas principais cooperativas centrais, com forte presença no agronegócio. O Unicoob está presente em 298 municípios, reúne 15 cooperativas filiadas, 464 agências, mais de 4.384 colaboradores e atende aproximadamente 833,9 mil cooperados. Com R$ 25,96 bilhões em ativos totais e R$ 17,59 bilhões em carteira de crédito, o Sicoob reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento do produtor rural e do empresário do agro.