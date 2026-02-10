Cascavel e Paraná - Durante o Show Rural Coopavel 2026, a Embrapa Soja convida o visitante a ir além do padrão comercial que domina as lavouras. Na Vitrine de Tecnologias, pesquisadores apresentam materiais pouco conhecidos — e quase nunca vistos fora do ambiente científico — selecionados entre cerca de 65 mil acessos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da instituição, uma das três maiores coleções de soja do mundo.

A proposta é simples e, ao mesmo tempo, ousada: mostrar como a variabilidade genética da soja se traduz em formas, tamanhos e arquiteturas que fogem do imaginário do produtor. “O BAG fica restrito às instituições de pesquisa e a comunidade em geral não tem acesso a isso. Pela primeira vez, estamos mostrando visualmente essa riqueza”, explica Marcelo Fernandes de Oliveira, pesquisador da Embrapa Soja, fonte central da iniciativa.

Entre os destaques da vitrine está a soja semi-determinada, considerada a primeira comprovadamente caracterizada desse tipo. Ela ocupa um espaço intermediário entre os dois padrões mais conhecidos da cultura. “A soja determinada floresce praticamente de uma vez só e para de crescer. Já a indeterminada continua florescendo por até 25 dias e pode dobrar de tamanho — hoje, ela representa mais de 90% das cultivares comerciais”, detalha Fernandes.

A semi-determinada segue outro caminho. Cresce apenas de 30% a 40% após o florescimento, apresenta entrenós mais curtos, maior número de vagens por nó e um formato peculiar no topo da planta, conhecido como ‘cachopa’, semelhante a um guarda-chuva. Estudos iniciais, segundo o pesquisador, indicam que essa arquitetura pode estar associada a ganhos de produtividade, embora ainda sejam necessários avanços no pré-melhoramento e na validação agronômica em escala comercial.

A vitrine também reúne materiais com flores, folhas e vagens fora do padrão tradicional. Há plantas sem pubescência, anãs e com folhas onduladas, entre outras curiosidades. “A ideia não é dizer que todas essas características são melhores ou piores, mas mostrar que elas existem”, ressalta Fernandes. Algumas delas, inclusive, já apontam usos específicos. A soja sem pelos, por exemplo, é altamente indicada para consumo humano, como o edamame, embora apresente maior suscetibilidade ao ataque de percevejos.