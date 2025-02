Turismo do Paraná apresenta produtos e serviços de 60 expositores no Show Rural

Cascavel - A edição 2025 do Show Rural Coopavel conta com exposição de produtos e atrativos turísticos do Paraná. Os expositores do turismo ficam nos estandes da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial, como uma oportunidade de mostrar seus produtos e serviços ao público da feira.

Ao longo dos cinco dias de Show Rural, mais de 350 mil brasileiros e estrangeiros poderão frequentar o espaço de 720 mil m² preparados para o evento, conforme dados dos organizadores. O grande público terá a oportunidade, também, de contemplar mais de 60 expositores levados pelos órgãos do turismo estadual, distribuídos em dois estandes diferentes.

“Nosso objetivo é sempre promover e divulgar o que o Paraná tem de melhor e mais variado em termos de turismo, por isso a importância de divulgar atrativos, mas também de incluir os empresários, profissionais do setor e os serviços paranaenses ligados à essa cadeia produtiva”, diz Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

“Os serviços ligados ao turismo paranaense cresceram 13,6% no último ano, mais que a média nacional. Os registros no Cadastur também bateram recorde em 2024, com quase 25% a mais de prestadores de serviços turísticos cadastros. Por isso sempre convidamos o empresariado para estar ao nosso lado nos eventos, porque o turismo é puxado pela iniciativa privada”, completa Nunes.

ESTANDES

O turismo do Estado está presente em dois espaços diferentes da feira: na zona interna de exposições e na Arena Digital da Coopavel. O primeiro é focado na venda e apresentação efetiva dos expositores de produtos e serviços do turismo paranaense, além da distribuição de materiais promocionais do Governo do Estado sobre o setor.

O segundo estande, chamado Arena Paraná, é um espaço exclusivo para atendimento de secretarias. Lá também há expositores, porém, o espaço é mais voltado para a promoção de rodas de conversa, capacitações, apresentações e networking, uma forma de aproximar o turismo dos empreendedores e profissionais da iniciativa privada – responsáveis por conduzir o setor.

Kátia Lys Mueller, diretora-executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência, afirma que os espaços para exposição são necessários, porque ajudam a conectar de maneira mais efetiva o público com os produtos dos municípios e, consequentemente, com o turismo das regiões.