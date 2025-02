Sindicato Rural doa drone para Polícia Militar e Guarda Municipal para reforçar segurança

Cascavel - A segurança pública de Cascavel ganhou um reforço com a doação de um drone de longa distância pelo Sindicato Rural. O equipamento foi entregue à Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade e também à Polícia Militar, ontem (12), no Show Rural Coopavel. A nova ferramenta será utilizada pela Guarda Municipal, especialmente pela Patrulha Rural, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta a ocorrências na extensa área rural do município.

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, destaca que a iniciativa atende a uma demanda do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e reforça o compromisso da entidade com a segurança no campo. “O Conseg tem atuado em diversos segmentos e nos trouxe essa demanda para potencializar o trabalho das forças de segurança. Dentro da nossa diretoria, entendemos que poderíamos contribuir adquirindo esses dois equipamentos e garantindo treinamento efetivo para o uso deles. É uma satisfação poder ajudar a Polícia Militar e a Guarda Municipal, pois essas corporações têm nos dado um grande suporte no campo. O mínimo que podíamos fazer era trazer tecnologia e inovação para fortalecer esse trabalho”, afirmou Paulo

Inteligência e precisão

O comandante do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar), coronel Cícero Tenório, lembrou que a PM trabalha com diversas ferramentas na ação preventiva e ostensiva. “O drone nos trará inteligência e precisão em nossas ações. Os policiais muitas vezes, em terra, não têm a visão e com o drone teremos uma visão de todo espaço para saber por onde entrar e como realizar os nossos cercos. Enfim, é uma ferramenta muito importante para a atividade policial”, detalhou.