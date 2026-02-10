Cascavel e Paraná - Desde julho de 2025, o Estado já destinou mais de R$ 680 milhões para a aquisição de máquinas agrícolas pelos municípios. Do total de 2.045 equipamentos previstos, 1.062 já foram entregues às prefeituras, o que corresponde a aproximadamente 52% do volume anunciado. Entre julho de 2025 e fevereiro de 2026, a média de entregas foi de sete máquinas por dia em todo o Paraná, um ritmo que demonstra a agilidade na execução da política pública e na distribuição dos equipamentos às cidades.

Os números foram apresentados pelo governador Ratinho Junior, ontem (9), durante a abertura do Show Rural Coopavel. O programa prevê um investimento total de cerca de R$ 1,5 bilhão para a compra de maquinários que serão utilizados principalmente na manutenção de estradas rurais, no manejo do solo, em serviços de terraplenagem e no apoio à infraestrutura de produção agrícola.

“Estamos comemorando essa que é a maior compra de maquinário da América Latina para atender os municípios do Paraná. Já compramos mais de 2 mil máquinas, que estão sendo entregues aos prefeitos para modernizar o parque das prefeituras e atender, principalmente, as estradas rurais. Estamos falando de motoniveladoras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras, caminhões basculantes, caminhões-prancha, escavadeiras, entre outros equipamentos, conforme a necessidade de cada município”, destacou Ratinho Junior.

O governador também falou sobre os investimentos em pavimentação na área rural. “Assinamos o convênio para 389 estradas rurais, somando mais de 3 mil quilômetros de estradas de terra que serão pavimentadas com asfalto, concreto ou blocos sextavados. Os projetos já estão prontos e conveniados, e a licitação já foi repassada aos municípios. É um investimento que ultrapassa R$ 3 bilhões, no maior programa de pavimentação de estradas rurais do mundo”, acrescentou. “Não há nada semelhante acontecendo hoje em termos de pavimentação na zona rural.”

Para ter acesso aos maquinários, os municípios precisam firmar convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, responsável pela articulação com as prefeituras e consórcios municipais. Já a Secretaria de Estado das Cidades conduz o processo licitatório para a aquisição dos equipamentos, garantindo escala, economia e padronização na compra.