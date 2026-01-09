Cascavel e Paraná - Sabe aquela data que todo produtor, engenheiro agrônomo ou apaixonado pelo campo já deixa circulada em azul (não em vermelho) no calendário? Pois é, ela está chegando. De 9 a 13 de fevereiro, Cascavel volta a ser a capital nacional do agronegócio com a realização da 38ª edição do Show Rural Coopavel. O tema deste ano é “A força que vem de dentro”.
E se você acha que já viu tudo o que o parque tem a oferecer, é melhor preparar os olhos (e as pernas), porque as novidades vão muito além das máquinas gigantes e das cultivares de ponta.
A palavra de ordem para 2026 é “experiência”. A organização entende que, para fechar bons negócios, o visitante precisa se sentir em casa. Por isso, o parque passou por um verdadeiro “banho de loja”. Sabe aquela preocupação com estacionamento? Esqueça. A capacidade saltou de 17 mil para 22 mil carros, e a área destinada a ônibus quase dobrou, comportando até 700 veículos. Isso só foi possível graças à cessão de uma área de 45 mil metros quadrados, por parte do empresário Assis Gurgacz. Chegar ao evento também será mais fácil, devido às melhorias feitas na BR-277.
Outra novidade é a implantação de uma passarela metálica e elevada de 70 metros de extensão, fazendo a ligação do estacionamento com o parque. O antigo ambiente de recepção de expositores e imprensa passa a ser ocupado por empresas.
11 km de ruas cobertas
Se o sol de fevereiro apertar ou aquela chuva de verão cair, não tem problema. Serão 11 quilômetros de ruas cobertas, protegendo o visitante enquanto circula entre os estandes. Além de mais ruas asfaltadas, a estrutura ganhou duas novas lanchonetes e, detalhe importante: todos os banheiros foram reformados.
As áreas estratégicas também cresceram. O setor administrativo, o inovador Espaço Impulso e o galpão do produtor foram ampliados para receber melhor quem faz a roda da economia girar.
E por falar em economia, o impacto social do evento é apoteótico. O Show Rural se transforma em um motor de oportunidades, gerando renda e 4,5 mil postos de trabalho para as famílias da região — sendo 1.200 ligados diretamente à Coopavel.
Onde a inovação encontra o solo
No campo das vitrines tecnológicas, o foco está afiado: produzir mais, gastando menos. Entre os 600 expositores — que incluem as maiores empresas do setor no mundo —, o destaque vai para a sustentabilidade real, aquela que dá lucro e preserva. Soluções em defensivos biológicos e ferramentas de otimização de recursos estarão em cada canto do parque, mostrando que o futuro do agro é verde e tecnológico.
Mas e o cenário econômico? O Brasil vive seus momentos de incerteza, é verdade. Porém, o otimismo do agronegócio costuma ser maior que qualquer crise. A expectativa de público é massiva: são aguardados entre 360 mil e 400 mil visitantes.
Sobre o volume de vendas, a meta é manter o sarrafo alto. Em 2025, o evento movimentou históricos R$ 7 bilhões. O coordenador geral do evento, o engenheiro agrônomo Rogério Rizzardi, mantém os pés no chão, mas com os olhos no horizonte: “A expectativa da organização é muito boa. Seria ótimo alcançar algo próximo à edição mais recente”, analisa Rizzardi em entrevista ao Hoje Express.
Muito mais que negócios
Ao caminhar pelos corredores do Show Rural, vê-se mais do que compra e venda. É a pulsação de um setor que carrega uma responsabilidade global. O evento é prova viva da competência do produtor brasileiro.
Para fechar, vale refletir sobre a dimensão do que acontece ali, naquelas terras de Cascavel. Como lembra Rogério Rizzardi, o evento é um recado claro sobre a nossa relevância: “O Show Rural representa o quanto essa região, o Paraná e o Brasil entendem a importância do agronegócio. Mais que negócios, produzimos alimentos para um bilhão de pessoas, ou 12% da população mundial”. Então, nos vemos lá? Se o agro não para, o Show Rural corre na frente.
Antes da semeadura, a colheita imobiliária
Todos os anos, o cenário se repete e ganha novas proporções: o Show Rural Coopavel transforma a rotina do Oeste do Paraná. Com uma estimativa que chega a 300 mil visitantes, o evento atrai não apenas moradores da região, mas caravanas inteiras de outros estados e de países vizinhos, como Paraguai e Argentina. Essa migração temporária gera um desafio logístico imediato: onde acomodar tanta gente? Com os hotéis lotados meses antes da abertura dos portões, a solução encontrada pelo mercado é antiga e eficaz: a locação de casas e sobrados, transformando o setor imobiliário em um dos grandes beneficiados da feira.
A movimentação é intensa e democrática. Pequenas imobiliárias chegam a fechar entre cinco e dez contratos extras neste período, enquanto grandes agências veem esses números multiplicarem. Quem confirma esse fenômeno ao Hoje Express é Luiz Langer, diretor do Secovi-PR (Sindicato da Habitação e Condomínios), veterano na análise desse impacto sazonal.
“São muitas empresas participantes e, com isso, um número expressivo de pessoas que a cidade precisa acolher nesse período”, comenta Langer, destacando a magnitude da demanda gerada pelo evento.
Terreno fértil para oportunidades
A dinâmica da cidade muda a ponto de alterar a rotina das famílias. O Show Rural se torna um terreno fértil para quem deseja rentabilizar o próprio imóvel. Segundo o diretor do Secovi-PR, é comum ver moradores que deixam suas residências para se hospedar na casa de parentes, liberando o espaço para locação.
O retorno financeiro justifica o esforço. O custo médio da diária gira em torno de R$ 150,00 por pessoa, variando conforme o tamanho do imóvel e as áreas de lazer oferecidas. Contudo, a sofisticação dita o preço: há situações em que esse valor sobe consideravelmente, especialmente quando o pacote inclui serviços dignos de hotelaria, como diaristas e café da manhã servido diariamente.
Evento antes do evento
Engana-se quem pensa que o aquecimento econômico se restringe aos dias de feira. A “cidade do agronegócio” começa a ganhar vida muito antes. Equipes de montagem dos estandes já iniciaram os trabalhos no Centro Tecnológico Coopavel. “Há empresas que fazem contrato de locação do imóvel para o mês inteiro”, conta Langer.
Essa movimentação estende o período de lucro para os proprietários: o fluxo inicia cerca de 20 dias antes da abertura oficial e perdura por mais 20 dias após o encerramento, durante a desmontagem das estruturas.
Corrida contra o tempo
Para quem deixou para locar um imóvel na última hora, o cenário é de escassez e preços elevados. O alerta de quem monitora o setor é claro: a antecedência é a moeda mais valiosa.
“Pelo que tenho conhecimento, não há mais vagas em hotéis para o evento deste ano e pouquíssimos imóveis de alto padrão para locação no período”, relata Langer.
O Show Rural, portanto, prova ser mais do que uma vitrine de tecnologia para o campo; é um motor que impulsiona a economia urbana, exigindo de Cascavel uma hospitalidade profissionalizada e criativa.