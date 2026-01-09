Cascavel e Paraná - Sabe aquela data que todo produtor, engenheiro agrônomo ou apaixonado pelo campo já deixa circulada em azul (não em vermelho) no calendário? Pois é, ela está chegando. De 9 a 13 de fevereiro, Cascavel volta a ser a capital nacional do agronegócio com a realização da 38ª edição do Show Rural Coopavel. O tema deste ano é “A força que vem de dentro”.

E se você acha que já viu tudo o que o parque tem a oferecer, é melhor preparar os olhos (e as pernas), porque as novidades vão muito além das máquinas gigantes e das cultivares de ponta.

A palavra de ordem para 2026 é “experiência”. A organização entende que, para fechar bons negócios, o visitante precisa se sentir em casa. Por isso, o parque passou por um verdadeiro “banho de loja”. Sabe aquela preocupação com estacionamento? Esqueça. A capacidade saltou de 17 mil para 22 mil carros, e a área destinada a ônibus quase dobrou, comportando até 700 veículos. Isso só foi possível graças à cessão de uma área de 45 mil metros quadrados, por parte do empresário Assis Gurgacz. Chegar ao evento também será mais fácil, devido às melhorias feitas na BR-277.

Outra novidade é a implantação de uma passarela metálica e elevada de 70 metros de extensão, fazendo a ligação do estacionamento com o parque. O antigo ambiente de recepção de expositores e imprensa passa a ser ocupado por empresas.

11 km de ruas cobertas

Se o sol de fevereiro apertar ou aquela chuva de verão cair, não tem problema. Serão 11 quilômetros de ruas cobertas, protegendo o visitante enquanto circula entre os estandes. Além de mais ruas asfaltadas, a estrutura ganhou duas novas lanchonetes e, detalhe importante: todos os banheiros foram reformados.

As áreas estratégicas também cresceram. O setor administrativo, o inovador Espaço Impulso e o galpão do produtor foram ampliados para receber melhor quem faz a roda da economia girar.

E por falar em economia, o impacto social do evento é apoteótico. O Show Rural se transforma em um motor de oportunidades, gerando renda e 4,5 mil postos de trabalho para as famílias da região — sendo 1.200 ligados diretamente à Coopavel.

Onde a inovação encontra o solo

No campo das vitrines tecnológicas, o foco está afiado: produzir mais, gastando menos. Entre os 600 expositores — que incluem as maiores empresas do setor no mundo —, o destaque vai para a sustentabilidade real, aquela que dá lucro e preserva. Soluções em defensivos biológicos e ferramentas de otimização de recursos estarão em cada canto do parque, mostrando que o futuro do agro é verde e tecnológico.

Mas e o cenário econômico? O Brasil vive seus momentos de incerteza, é verdade. Porém, o otimismo do agronegócio costuma ser maior que qualquer crise. A expectativa de público é massiva: são aguardados entre 360 mil e 400 mil visitantes.

Sobre o volume de vendas, a meta é manter o sarrafo alto. Em 2025, o evento movimentou históricos R$ 7 bilhões. O coordenador geral do evento, o engenheiro agrônomo Rogério Rizzardi, mantém os pés no chão, mas com os olhos no horizonte: “A expectativa da organização é muito boa. Seria ótimo alcançar algo próximo à edição mais recente”, analisa Rizzardi em entrevista ao Hoje Express.

Muito mais que negócios

Ao caminhar pelos corredores do Show Rural, vê-se mais do que compra e venda. É a pulsação de um setor que carrega uma responsabilidade global. O evento é prova viva da competência do produtor brasileiro.