Motoristas podem renovar CNH no estande do Detran-PR no Show Rural

Cascavel - O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) também está presente na 37ª edição do Show Rural Coopavel, oferecendo diversos serviços para o público. Na quinta-feira (13), um médico estará disponível no estande principal do Detran para realizar o serviço de renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para qualquer motorista do Paraná. A renovação da CNH é realizada inteiramente online, sendo necessário apenas que o condutor realize o exame médico, o qual será oferecido no próprio estande que ganhou uma sala para atendimento médico.

Após realizado o exame, em cerca de 10 minutos, a CNH digital já estará disponível por meio do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito). Já a física será enviada ao endereço cadastrado. “O Detran está sempre buscando desburocratizar seus serviços. Grande parte já pode ser resolvido on line, mas para aqueles que ainda precisam que, em partes, seja realizado presencialmente como o exame médico, por exemplo, trouxemos essa solução para os frequentadores do Show Rural. Assim, o cidadão já resolve de uma vez, não precisando se deslocar posteriormente até uma clínica médica”, comenta do diretor-presidente do Detran, Adriano Furtado.