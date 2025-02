Centro Tecnológico da Coopavel é palco para os “gigantes do mundo”

Cascavel - A grandiosidade do Show Rural Coopavel não se traduz apenas em números. Os equipamentos de última geração chamam a atenção também pelo tamanho monumental. Para se ter uma ideia, no evento estão expostos a maior plataforma de corte de cereais do mundo, o maior pneu agrícola e o maior trator. Os equipamentos estão expostos para que os visitantes vejam de perto a força da tecnologia e seus benefícios ao produtor rural.

Maior plataforma do mundo

Uma dos “gigantes” presentes no Show Rural é a maior plataforma de corte do mundo, fabricada pela GTS. Inovação, tecnologia e projetos pensados no aumento de produtividade na lavoura são adjetivos que colocaram a GTS do Brasil no hall das grandes fabricantes de implementos para agricultura de alta performance. Sua tecnologia é baseada em simplicidade e eficiência, uso de alumínio para aumento de performance e economia de combustível, além do menor desgaste da colheitadeira e menor compactação do solo.

A Flexer XS 62 pés é mais uma disruptura no conceito de plataformas de cereais. “Na prática, significa mais produtividade, fazendo com que o conjunto possa trabalhar em maior velocidade, proporcionando um melhor corte com a menor perda de grãos. Possui sistema de flutuação auto compensador, possibilitando que a barra de corte deslize suavemente sobre o solo, evitando o arrasto, além de diminuir o desgaste da plataforma e colheitadeira, trazendo melhores e maiores resultados para a colheita em grande escala”, destaca o supervisor de Marketing, Leonardo Rafaeli.

A primeira vez que a plataforma desembarcou em Cascavel foi em 2022. A GTS tem 25 anos de história e há 22 anos participa do Show Rural. Seus produtos são exportados para 35 países, com destaque para os Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O diretor-fundador é Assis Strasser, que também está presente no Show Rural. A fábrica é de Lajes (SC).

Para uma plataforma desse tamanho, é necessário ser uma colheitadeira das classes 9 ou 10. “Desde o início da empresa, o objetivo foi o de desenvolver equipamentos que não constatam no portfólio de equipamentos naquela ocasião”, destaca Leonardo Rafaeli. Para comemorar os 25 anos da empresa, a primeira plataforma de milho construída manualmente pelos irmãos Strasser está exposta no Show Rural. “Foi com ela que começou a história da empresa, surgindo novos produtos como plainas, niveladores, carretas graneleiras, descompactadores, entre outros”. Agora, os próximos passos é o de fabricar uma plataforma de 80 pés, ou seja, com mais de 20 metros de largura.

Foto: Vandré Dubiela/ O Paraná

O maior pneu agrícola

O Oeste paranaense também é palco para o maior pneu agrícola já produzido na América Latina. Trate-se do LSW1250/35R46A, um gigante destaque da Titan Pneus, durante a 37ª edição do Show Rural Coopavel. O LSW1250/35R46A impressiona por sua robustez, afinal o pneu tem nada menos que 1.210mm de largura e 2.055 mm de altura e pesa 710 kg.