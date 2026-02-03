Cascavel - Um dos mais importantes eventos agropecuários do Brasil, o Show Rural Coopavel acontece na próxima semana, entre os dias 9 e 13 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do Estado. Focado na inovação e tecnologia para a produção rural, o evento abre o calendário de feiras agrícolas do Paraná e deve reunir de 350 mil a 400 mil pessoas, segundo a organização.

Diversos órgãos e secretarias do Governo do Estado marcam presença no Show Rural, que deve contar ainda com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, secretários de Estado e diretores das entidades governamentais. O evento também deve contar com apresentação de novos programas estaduais.

Promovida pela Coopavel, a feira vai reunir mais de 600 expositores nacionais e internacionais e tem a expectativa de consolidar de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões em vendas nos cinco dias de duração. O evento reúne produtores rurais, cooperativas, empresas, pesquisadores e estudantes, oferecendo uma plataforma privilegiada para a apresentação de inovações, práticas sustentáveis e programas voltados ao desenvolvimento rural. Aproximadamente 5,7 mil profissionais participam das diferentes etapas de planejamento e execução do evento.

Destaque para a participação do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), que reúne órgãos da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Entre eles está o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que é referência em pesquisa, extensão e transferência de tecnologias para o setor agropecuário paranaense e apresenta, na feira, novas cultivares, atividades relacionadas à agroecologia, produção sustentável, agroindústria familiar, manejo de solos e água, energias renováveis, turismo rural e artesanato.

Um dos espaços do IDR-Paraná no Show Rural é a Vitrine Agroecológica, dedicado à demonstração de diferentes sistemas de produção de alimentos orgânicos e agroecológicos. O órgão também é responsável pelo Pavilhão da Agricultura Familiar, espaço destinado à divulgação e comercialização de produtos regularizados pelos produtores assistidos pelo IDR-Paraná.